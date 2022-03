Guerra, Mosca: “Nessuna svolta dai negoziati”. Non si fermano i bombardamenti a Mariupol: colpiti Croce Rossa e ufficio Ue [DIRETTA E VIDEO]

Trentacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri al via i negoziati in Turchia, a Istanbul: ci sono spiragli di pace. Putin avrebbe addirittura ordinato il ritiro delle truppe in diverse zone, cosa che però non convince l’esercito ucraino. Bombardamenti che proseguono a Kiev, Zelensky: “Non ci fidiamo di Mosca. Sanzioni via solo quando la guerra sarà finita”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Cremlino: “Pagamento in rubli avverrà progressivamente” Nessun ultimatum. Mosca prende tempo sulla questione del pagamento in rubli del gas russo venduto all’Unione europea. Il portavoce russo Peskov ha assicurato che il sistema non entrerà in vigore domani, anche se ha aggiunto che l’ordine di Putin dovrà essere applicato.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Mariupol, bombe su Croce Rossa e ufficio Ue Ancora atrocità a Mariupol. Il difensore civico dell’Ucraina ha denunciato che in città è stato colpito dalle bombe russe un edificio con l’insegna della Croce Rossa sul tetto. L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera, Joseph Borrell, ha invece reso noto che è stata colpita la sede locale della Missione consultiva Ue in Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Mosca: “Nessuna svolta dai negoziati”. Il Cremlino fa sapere che al momento i colloqui tra Russia e Ucraina non hanno prodotto “nessuna svolta” né “nulla di promettente”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Onu: “Più di 4 milioni di persone via dall’Ucraina”. Il dramma della guerra nei numeri dell’Onu: dall’inizio dell’invasione della Russa (24 febbraio), oltre 4 milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina e 6,5 milioni hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Non si fermano i bombardamenti. Il governatore di Chernhiv fa sapere che nella notte si sono susseguiti gli attacchi russi nonostante Mosca avesse annunciato la riduzione delle operazioni militari. La Bbc riferisce di esplosioni vicino a Kiev. Questa mattina bombardata Lysychansk, nella regione del Lugansk: ci sono vittime.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. L’esercito ucraino: “Ingannevole il ritiro delle truppe russe”. Il ritiro dei russi sarebbe stato in realtà una semplice “rotazione di singole unità” con l’obiettivo di “fuorviare la leadership militare”. Lo rivela il ministero della Difesa ucraino, che precisa che le truppe di Mosca starebbero preparando un nuovo attacco a est.

AGGIORNAMENTO ORE 06:30. “Russi usano mine antiuomo”. Così Human Rights Watch: gli ordigni esplosivi (in teoria vietati) sarebbero stati utilizzati per uccidere e mutilare indiscriminatamente persone entro il raggio di 16 metri. L’Ucraina, inoltre, non possiede questo tipo di armi.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Nuovi bombardamenti a Kiev. Gli ultimi attacchi delle truppe russe si stanno concentrando a nord-ovest della capitale, a circa 20 km di distanza. Lo riporta la Bbc, mentre la Cnn segnala forti colpi di artiglieria e razzi.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Zelensky: “Non ci fidiamo di Mosca. La revoca delle sanzioni può avvenire solo a guerra finita”, ha detto il presidente ucraino al termine del primo giorno di negoziati in Turchia. “Le sanzioni, al contrario, dovrebbero essere inasprite finché non ripristiniamo la giustizia”.

AGGIORNAMENTO ORE 19:45. Telefonata Macron-Putin. Il Cremlino rende noto il contenuto della telefonata tra i due leader. Putin ha detto che i nazionalisti ucraini devono deporre le armi a Mariupol.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30. Usa scettici sui negoziati. Spiragli di pace? Gli Stati Uniti frenano e restano scettici. Il segretario di Stato Antony Blinken ha dischiarato che “la Russia non sembra seria nei colloqui con l’Ucraina. Un conto è quello che dice, un altro quello che fa”. Cautela anche da parte dell’Ue. Intanto Macron ha nuovamente sentito telefonicamente Vladimir Putin, mentre Biden ha parlato per oltre un’ora con i leader europei.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Mosca: “Colloqui costruttivi”. Apertura della Russia dopo i negoziati odierni. Ha parlato di “colloqui costruttivi” il capo negoziatore del Cremlino Vladimir Medinsky. Mosca, attraverso il ministero della Difesa, annuncia una riduzione “radicale” dell’attività militare nelle regioni ucraine di Kiev e Chernihiv. L’Ucraina, dal canto suo, fa sapere che non entrerà nella Nato, ma “la candidatura in Ue è irremovibile”. In merito alla situazione della Crimea e del Donbass, il capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak riferisce che per la prima il suo status sarebbe da decidere entro 15 anni, mentre per il secondo andrebbe discusso in un incontro diretto tra i presidenti Putin e Zelensky.

