Guerra, Mosca minaccia l’Italia e attacca il ministro Guerini: “Falco antirusso”. Zelensky a Putin: “Incontriamoci” [DIRETTA E VIDEO]

Ventiquattresimo giorno di guerra in Ucraina. L’offensiva russa riporta significativi risultati a sud, con l’entrata a Mariupol e la chiusura agli ucraini dello spazio sul mar d’Azov. Kiev, però, resiste. Proposta nella notte di Zelensky a Putin: “Incontriamoci”. Nessuna risposta dal leader russo, che ha fatto sapere attraverso il capo dei negoziatori che nessun incontro ci sarà senza la preliminare approvazione di un trattato. Nel frattempo, bombe e carri armati continueranno a devastare l’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20. La Russia attacca il ministro Guerini. Duro attacco di Mosca, attraverso il direttore del Dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov, al ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini. “E’ uno dei falchi e l’ispiratore della campagna antirussa in seno al governo italiano” ha detto Paramonov, che ha poi ricordato gli aiuti della Russia all’Italia a inizio pandemia. “Non volevamo vantaggi di politica estera, ma eravamo mossi da un sentimento di solidarietà e dal desiderio di andare in soccorso del popolo italiano”.

Immediata la reazione del premier Mario Draghi: “Odioso e inaccettabile il paragone tra l’invasione dell’Ucraina e la crisi pandemica in Italia. Piena solidarietà al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, vittima di attacchi da parte del governo russo”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. L’Onu: “Oltre 3,3 milioni di rifugiati”. Le Nazioni Unite fanno sapere che dall’inizio della guerra sono 3,3 milioni i rifugiati che hanno lasciato l’Ucraina, per un totale di circa 6,5 milioni di sfollati.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 Putin sente premier Lussemburgo Conversazione telefonica tra il presidente russo e il premier lussemburghese Bettel. Come riportato da Ria Novosti, Putin ha ripetuto la storia già raccontata agli 80mila dello stadio Luzhniki e in precedenti discorsi ufficiali: quella relativa alla “necessità” dell’intervento russo per porre fine agli attacchi missilistici che stavano provocando un “genocidio” nelle regioni di Donetsk e Lugansk.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Nuove minacce all’Italia da Paramonov Il funzionario del ministero degli Esteri russo ha aggiunto: “Sullo sfondo dell’isteria anti-russa, l’Italia ha improvvisamente dimenticato tutto: i trattati e gli accordi bilaterali esistenti, la natura speciale dei nostri legami, la ricca storia secolare di relazioni e tradizioni forti, l’esperienza di successo della cooperazione, il significativo capitale accumulato di fiducia reciproca. Ci aspettiamo che a Roma, come in altre capitali europee tornino in sé, ricordino gli interessi profondi dei loro popoli, le costanti pacifiche e rispettose delle loro aspirazioni di politica estera”. Inoltre, Paramonov ha ricordato “il sostegno della Russia all’Italia nelle prime fasi della pandemia Covid”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Mosca minaccia l’Italia: “Con altre sanzioni conseguenze irreversibili” Altre sanzioni contro la Russia provocheranno “conseguenze irreversibili”. Lo ha affermato, secondo quanto riportato dall’agenzia Ria Novosti, il direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo Alaxei Paramonov. Replicando al ministro francese Bruno Le Maire sui piani dell’Ue per lanciare una “guerra economica e finanziaria totale” contro la Russia, Paramonov ha detto: “Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Segretario Difesa Usa: “Putin ha oltrepassato varie opportunità per soluzione diplomatica” Il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin durante una visita in Bulgaria ha accusato il presidente russo: “Ha oltrepassato varie opportunità per de-escalatione e soluzione diplomatica del conflitto. La cosa più intelligente che può fare adesso è mettere fine alla guerra”.

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Kiev: “Ucciso quinto generale russo”. Mosca: “Usato missile ipersonico” Continua la strage di generali russi. Le forze ucraine hanno rivendicato la caduta di Andrei Mordvichev, morto in battaglia nella città di Chernobayevka. Il ministero della Difesa russo, invece, sottolinea l’utilizzo di un missile balistico ipersonico Kinzhal allo scopo di distruggere un magazzino di munizioni a Delyatyn.

AGGIORNAMENTO ORE 08.00 Truppe russe nel centro di Mariupol I soldati russia hanno raggiunto il centro di Mariupol. Lo ha confermato il sindaco Vadym Boichenko, che ha ribadito come ogni centimetro della cittadina porti i segni della guerra. La battaglia, comunque, continua. Il primo cittadino ha garantito che tank e mitragliatrici sono ancora in funzione e che gli ucraini faranno di tutto per riprendere il centro della città.

AGGIORNAMENTO ORE 07.00 Kiev resiste, russi privano ucraini di accesso al mar d’Azov Kiev è saldamente in mano alle forze ucraine: fallito il tentativo di accerchiamento dei russi, che non sono riusciti a prendere il controllo delle due strade principali alla destra del Dnipro. Lo afferma Oleksandr Hruzevych, vice capo di stato maggiore dell’esercito ucraino. Progressi dei russi, invece, a sud-est: al momento, secondo quanto sostiene la BBC, gli ucraini sono stati privati dell’accesso al mar d’Azov.

AGGIORNAMENTO ORE 02.00 Cremlino: nessun incontro senza testo trattato Il capo dei negoziatori russi, Vladimir Medinsky, ha affermato che nessun incontro tra presidenti avverrà senza la preliminare approvazione di un testo trattato. Come riporta la Tass, Medinsky ha dichiarato: “Prima ancora di menzionare una riunione dei due leader, le delegazioni di negoziatori devono preparare e concordare il testo di un trattato. Successivamente, il testo dovrebbe essere siglato dai ministri degli Esteri e approvato dai governi”.

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 Zelensky a Putin: “Incontriamoci e parliamo” Attraverso un video su Facebook, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto un incontro con Putin per la pace. “L’unica possibilità che ha la Russia per ridurre i danni causati dai propri errori. Incontriamoci, parliamo, è tempo di ripristinare l’integrità territoriale e la giustizia per l’Ucraina”. Zelensky ha inoltre sottolineato come 180mila civili siano stati salvati grazie ai corridori umanitari.

