Guerra, Mosca espelle 24 diplomatici italiani: la replica della Farnesina. Russia, rischio default entro un anno al 90% [DIRETTA e VIDEO]

Siamo all’84esimo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l’evacuazione dei soldati della Azovstal di Mariupol, come confermato dal presidente Zelensky. I russi valutano intanto il ritiro dall’Oms e dall’Organizzazione mondiale del commercio. Putin chiede di inserire il battaglione Azov nella lista dei terroristi e dal Cremlino aggiungono: “Non permetteremo che scoppi la Terza Guerra Mondiale, ma in caso di attacco risponderemo in maniera potente”.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. La Turchia ha bloccato il primo voto sull’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. In Parlamento il presidente Erdogan ha spiegato perché: “Abbiamo chiesto loro di estradare tre terroristi, ma si sono rifiutati di farlo. Non ci rimandate i terroristi e poi ci chiedete il nostro sostegno per la vostra adesione alla Nato? Non possiamo dire sì per far sì che questa organizzazione di sicurezza sia priva di sicurezza”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato l’ex attaccante del Milan Schevchenko, nominandolo “ambasciatore ucraino nel mondo”. Per il presidente la missione di ‘Sheva’ sarà quella di “raccontare al mondo gli eventi in Ucraina e usare la sua autorità per aumentare gli aiuti”. Da parte sua, Shevchenko ha assicurato che farà “tutto il possibile per aumentare la consapevolezza dei bisogni dell’Ucraina e per contribuire alla nostra vittoria”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Arriva la risposta della Farnesina dopo la decisione della Russia di espellere 24 diplomatici dal paese: “L’Italia prende atto della decisione della Federazione Russa di espellere 24 membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e dell’Ufficio Ice nella Federazione Russa. Il personale oggetto del provvedimento ha sempre esercitato le proprie funzioni nel pieno rispetto della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche”, si legge in una nota. “Nel ribadire la ferma condanna per l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa, l’Italia chiede con forza un immediato cessate il fuoco che ponga fine alle sofferenze della popolazione civile e garantisca l’avvio di negoziati concreti per una soluzione politica e sostenibile del conflitto”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Ieri erano al 77%, oggi sono salite al 90%: sono le probabilità, secondo Bloomberg, che la Russia faccia default entro un anno se il governo statunitense – come sembra – bloccherà a partire dal prossimo 25 maggio i pagamenti relativi ai bond russi agli investitori americani. Interpellato sulla questione, il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha dichiarato a Interfax: “La Russia intende rimborsare in rubli il debito estero statale se la licenza degli Usa per pagare in dollari non sarà rinnovata oltre la scadenza del 25 maggio”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30. Anche 27 dipendenti dell’Ambasciata di Spagna a Mosca e del Consolato spagnolo a San Pietroburgo sono state dichiarate “persone non grate” dal ministero degli Esteri russo. Saranno espulsi, proprio come i 24 italiani.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. L’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, è stato convocato dal ministero degli Esteri russo (alle 14:00 ora italiana). La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha annunciato all’Agi che saranno espulsi 24 diplomatici italiani.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Il vice ministro della Difesa ucraino, Hanna Maliar, fa sapere che “ci sono ancora molte persone rimaste nell’Azovstal” e che sono in corso negoziati per farle uscire. Intanto il ministero della Difesa russo riferisce che da lunedì si sono arresi 959 soldati ucraini che si trovavano all’interno dell’acciaieria di Mariupol.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Il dramma della guerra in Ucraina nei numeri riferiti dall’Organizzazione mondiale della sanità. Da quando è iniziata l’invasione russa – fa sapere l’Oms – si sono registrati 226 attacchi alle strutture sanitarie ucraine. In pratica, “quasi tre attacchi al giorno dal 24 febbraio”, che hanno causato almeno 75 morti e 59 feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Finlandia e Svezia hanno presentato le domande di adesione alla Nato. Per il Segretario generale, Jens Stoltenberg, si tratta di “un momento storico in un momento critico per la nostra sicurezza”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. “Prosegue la missione di evacuazione dalla Azovstal di Mariupol”. Lo annuncia il presidente ucraino Zelensky. Sarebbero 265 i combattenti che hanno alzato ‘bandiera bianca’, 51 di questi gravemente feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00. Russia valuta addio a Oms e Wto. Lo rivelano i media russi: la Duma sta valutando seriamente il ritiro da queste due organizzazioni, come annunciato da Kommersant.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. “La Russia non permetterà lo scoppio della Terza Guerra Mondiale”. Così il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, citato dalla Tass: “Ma in caso di attacco ci faremo trovare più che pronti, con una risposta potente”.

