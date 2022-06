Guerra, Mosca: “Dialogo aperto con il Vaticano”. Attacco russo nella regione di Chernihiv, evacuati villaggi [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 110esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. A Mariupol “cadaveri in strada, mancano acqua e cibo”. Il sindaco della città occupata dalle truppe russe, Vadym Boichenko, parla della situazione drammatica alla Bbc: “Non hanno acqua pulita. Non ci sono cibo, elettricità, farmaci. Gli ospedali sono stati danneggiati, i medici sono stati uccisi. Le persone non vivono, sopravvivono e lottano per il cibo”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Stoltenberg: “Obiettivo è risolvere problemi con Turchia per Svezia e Finlandia nella Nato”. Così il segretario generale dell’Alleanza in conferenza stampa: “Siamo impegnati in un dialogo trilaterale con la Turchia. La decisione di entrare nella Nato da parte di Finlandia e Svezia è storica, è giusta per questi paesi, per la Nato e per l’Europa e farò il possibile per arrivare a una soluzione. Putin voleva ridurre la presenza della Nato ai confini e sta ottenendo l’esatto opposto”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Macron: “La Francia è entrata in economia di guerra”. Lo ha detto il presidente francese al salone Eurosatory: “Dovremo andare più veloci, riflettere in modo diverso e organizzarci in modo duraturo”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Attacco nella regione di Chernihiv, evacuati villaggi. Diversi villaggi ucraini nel distretto di Pryluky, nella regione di Chernihiv, sono stati evacuati a seguito di un attacco missilistico russo. Si tratta di Zaizd, Petrivske, Tykhe e Sukhostavets. Lo rivela Ukrinform.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Di Maio: “Basta attacchi russi a media italiani”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Non accettiamo lezioni di giornalismo da chi, nel proprio Paese, non permette ai cittadini di manifestare liberamente o ai giornalisti di parlare di guerra”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Mosca: “Dialogo aperto con Vaticano”. Lo ha riferito il ministro degli Esteri russo: “La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la sua disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. L’ex premier russo: “Non riconosco più Putin”. Parla Mikhail Kasyanov all’Afp: “Conoscevo un Putin diverso, ma credo che un giorno la Russia tornerà su un percorso democratico. Se cade l’Ucraina rischieranno però i Paesi baltici”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky: “Kiev ha bisogno di sistemi di difesa missilistica moderni”. Così il presidente ucraino: “Dal 24 febbraio, 2.606 missili da crociera russi hanno colpito l’Ucraina. Queste sono vite che potrebbero essere salvate, queste sono tragedie che avrebbero potuto essere evitate se l’Ucraina fosse stata ascoltata”.