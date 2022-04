Guerra, Mosca annuncia cessate il fuoco per evacuazione civili da Mariupol. Blinken: “In settimana ritorno diplomatici Usa a Kiev” [DIRETTA E VIDEO]

Sessantunesimo giorno di guerra in Ucraina. Si continua a combattere e continuano gli orrori a Mariupol, dove non è arrivata nessuna tregua in occasione della pasqua ortodossa. Si moltiplicano gli appelli per l’apertura di ulteriori corridoi umanitari. L’Ue intanto si prepara ad un embargo completo al petrolio russo nel giro di poche settimane: lo annuncia il ministro dell’Economia francese.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per permettere l’evacuazione di civili da Mariupol. Lo annuncia il ministero della Difesa russo tramite Interfax: il corridoio umanitario sarà in vigore dalle 14 di oggi e consentirà ai civili di lasciare anche l’acciaieria assediata di Azovstal.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Blinken: “In settimana ritorno dei diplomatici Usa in Ucraina”. E’ l’annuncio del segretario di Stato americano in conferenza stampa: “Vediamo che la Russia non ha ancora raggiunto gli obiettivi che si è posta, quindi la nostra partnership con Kiev è sempre più forte. Blinken ha incontrato Zelensky insieme al segretario della Difesa Austin: “Ci siamo concentrati sul lavoro che va fatto, a Kiev la situazione è tranquilla”, ha rivelato.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Mosca agli USA: “No armi a Kiev, tensione aumenta”. E’ il messaggio dell’ambasciatore russo in America Antonov, rivelato dalla Tass: “Tutto questo non aiuta al via diplomatica, è inaccettabile che gli Usa forniscano armi. Chiediamo che si fermino, portano solo a più vittime”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Cinque milioni di profughi ucraini dall’inizio della guerra. E’ la stima dell’Unhcr.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Zelensky: “Serve evacuazione immediata dei civili da Mariupol”. E’ il messaggio del presidente ucraino ad Erdogan, che domani incontrerà Putin: “Abbiamo discusso del processo negoziale e del coordinamento con la Turchia”, ha aggiunto Zelensky.

