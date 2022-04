Guerra, Mosca annuncia: “Abbiamo preso Mariupol”. Kiev chiede colloquio Putin-Zelensky [DIRETTA E VIDEO]

La guerra in Ucraina arriva al suo cinquantasettesimo giorno. Occhi puntati sempre su Mariupol e sull’acciaieria Azovstal, dove continua a verificarsi la strenua resistenza ucraina. Dalla città assediata è partito anche un convoglio umanitario che, secondo Kiev, “non ha funzionato”. Intanto Zelensky ringrazia l’Occidente per le armi ricevute e propone un round di negoziati proprio nella città martoriata. Mosca ribatte: “Questo conflitto finirà solo quando la Nato smetterà di minacciarci”.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00. Ucraina chiede colloquio diretto Zelensky-Putin. Secondo il capo dell’ufficio presidenziale di Kiev, Mykhailo Podolyak, la guerra in Ucraina “può finire con colloqui diretti” tra i due leader, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Lo riporta la Cnn.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00. In Italia 98.406 profughi dall’Ucraina. Secondo il Viminale sono 98.406 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina che hanno trovato rifugio in Italia: 50.875 donne, 11.952 uomini e 35.579 minori. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia restano Milano, Roma, Napoli e Bologna. Rispetto a ieri, l’incremento è di 494 ingressi nel territorio nazionale.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00. Russia annuncia la presa di Mariupol. Fonti istituzionali russe hanno annunciato la conquista della città: “Serviranno 3-4 giorni per la fine delle operazioni nell’acciaieria, abbiamo eliminato quattromila soldati ucraini”. Putin ha ordinato lo stop all’assalto all’acciaieria Azovstal.

AGGIORNAMENTO ORE 08.00. Mosca: “Guerra terminerà solo quando Nato smetterà di minacciarci”. Lo rivela l’alto funzionario del ministero degli Esteri russo Alexey Polishchuk all’agenzia di stampa Tass. “Tra i compiti che l’operazione speciale punta ad assolvere ci sono la protezione della popolazione pacifica del Donbass, la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina, oltre all’eliminazione delle minacce alla Russia provenienti dal territorio ucraino a causa della sua presa da parte di paesi Nato”. Sempre secondo Polischuk l’operazione “si sta svolgendo come previsto” e “tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti”.

AGGIORNAMENTO ORE 05:00. Nuovi fondi per l’Ucraina. Ministri finanze G7: pronto impegno per oltre 24 miliardi di dollari in sostegno all’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky parla di armi. Zelensky sull’arrivo delle armi: “Finalmente l’Occidente ha capito di cosa abbiamo bisogno”. Così il presidente ucraino: “I nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze e di quando esattamente ne abbiamo bisogno: non tra settimane o tra un mese, ma immediatamente, in questo momento, mentre la Russia sta cercando di intensificare i suoi attacchi”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Corridoio umanitario da Mariupol “fallito”. Lo rivelano le autorità ucraine, che speravano di evacuare oggi dalla città martoriata almeno 6mila civili tramite autobus.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. La proposta di Kiev a Mosca: “Negoziati speciali a Mariupol”. Lo ha affermato Mykhailo Podolyak, consigliere della presidenza ucraina e uno dei negoziatori.

Tweets by Brave_spirit81