Guerra, missili su Odessa: un neonato tra le vittime. Zelensky: “Voglio vedere Putin per una soluzione diplomatica” [DIRETTA E VIDEO]

Cinquantanovesimo giorno di guerra in Ucraina. Si continua a combattere, nonostante sia la vigilia della Pasqua ortodossa, e continuano gli orrori a Mariupol, dove è stata scoperta una nuova fossa comune con mille vittime. Secondo l’intelligence britannica, i progressi russi nella zona sono limitati: parere che va in controtendenza rispetto a quello del premier Johnson, che aveva affermato che la vittoria di Putin era ormai vicina. Si moltiplicano gli appelli per l’apertura di ulteriori corridoi umanitari, mentre Zelensky annuncia: “Le armi richieste sono arrivate”.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30: Zelensky e l’incontro con Putin. In una conferenza stampa a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di voler “vedere Putin per una soluzione diplomatica. Ma la Russia dice una cosa e poi fa l’opposto”. Ha poi aggiunto che “se i soldati ucraini rimasti a Mariupol saranno uccisi, abbandoneremo i negoziati con la Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Attacco a Odessa e Putin promuove ‘il macellaio di Bucha’. L’Ukrainska Pravda fa sapere che missili russi stanno colpendo Odessa. Tra le vittime anche un neonato. Diverse le esplosioni segnalate nel pomeriggio. Intanto Vladimir Putin ha promosso da tenente colonnello a colonnello l’ufficiale russo Azatbek Omurbekov, ormai noto come “il macellaio di Bucha”.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 Ripreso l’attacco russo all’acciaieria Azovstal Non è ancora finita la battaglia nel cuore di Mariupol. Difensori ucraini sono ancora asserragliati nell’acciaieria Azovstal dove, secondo il consigliere del presidente ucraino Oleksiy Arestovych, le forze russe hanno ripreso gli assalti, con l’ausilio di bombardamenti aerei.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 Donbass, decine di centri in mano ai russi: controffensiva ucraina Decina di piccoli centri nel Donbass sono finiti in mano ai russi. Lo afferma il governo di Kiev, secondo cui sono 42 le località, solo nella regione di Donetsk, occupate dalle forze di Putin. Successi della controffensiva ucraina, invece, nella zona di Kharkiv: tre le località riconquistate, i villaggi di Bezruky, Slatino e Prudyanka.

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Fiducia dei russi in Putin all’80,7% Doveva durare due giorni, è arrivata a due mesi. Stanno morendo soldati e civili, le conquiste sono limitate, quasi tutto il mondo ha messo al bando la Russia e i suoi prodotti. Eppure, la fiducia dei russi nel presidente Putin è all’80,7%. Questo, almeno, è quanto emerge da un un sondaggio del Vciom, il Centro di indagine dell’opinione pubblica russo, che ha riguardato 600 persone. Lo scorso 20 febbraio, sostengono dal centro governativo, il gradimento di Putin era al 67,2%.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30 Intelligente Gb: “Progressi russi limitati” Si tinge di giallo la conquista di Mariupol, annunciata dalle forze russe. Secondo l’intelligence di Londra, infatti, i progressi russi nella regione sono limitati e in città si continua a combattere. Le forze di Putin, intanto, stanno rallentando anche nel Donbass.

AGGIORNAMENTO ORE 06.00 Ue, stretta su fake news per Big Tech Accordo politico nella notte sul Digital Services Act dell’Unione europea: maggiori responsabilità per le Big Tech sui contenuti illegali e le fake news sulla guerra sono previste nel disegno di legge in preparazione nel Consiglio europeo.

AGGIORNAMENTO ORE 02.00 Onu, visita di Guterres in Ucraina Dopo l’incontro con Putin in Russia, il segretario generale dell’Onu Guterres incontrerà Zelensky a Kiev. L’incontro è fissato per giovedì 28, due giorni dopo la visita a Mosca.

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 Zelensky: “Arrivate le armi” Sono arrivate le armi richieste dall’Ucraina, almeno una prima tranche. Lo ha fatto sapere, attraverso un videomessaggio, il presidente Volodymyr Zelensky, che ha parlato anche dei commenti di un comandante russo sulla necessità di collegarsi con la Transnistria: “Dimostrano l’intenzione di Mosca di voler invadere altri paesi”.

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 Premier ucraino: “Nostra vittoria è vicina” Denys Shmyhaltold, premier ucraino, alla Cnn: “Siamo sicuri che l’Ucraina non solo vincerà questa guerra, ma che la vittoria avverrà in un periodo molto breve”

