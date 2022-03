Guerra: missili su Kiev e Kharkiv, colpito ospedale. L’ONU: 13 bambini morti. Biden: “Putin dittatore, la pagherà” [DIRETTA e VIDEO]

Settimo giorno di guerra in Ucraina. Ieri missili russi hanno continuato a colpire Kiev e altre città: colpita una torre della tv ucraina (almeno 5 le vittime) e un memoriale della Shoah. Bombardati nella notte un complesso abitativo a Kharkiv ed un ospedale a Zhytomyr: diversi i morti. Secondo l’Onu il bilancio è d 136 civili morti, 13 dei quali bambini. Oggi riprenderanno i negoziati tra delegazioni. Intanto Biden attacca: “Putin è un dittatore e pagherà le conseguenze“.

AGGIORNAMENTO 07:30. Secondo l’ONU sono almeno 136 i civili uccisi dall’inizio del conflitto, 13 dei quali bambini. Ma le vittime reali, come riporta Liz Throssell, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, potrebbero essere molte di più.

AGGIORNAMENTO 06:45. Previsto per oggi il secondo round di negoziati tra Kiev e Mosca. A riferirlo l’agenzia di stampa russa Tass: il nuovo incontro dovrebbe tenersi al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell’area di Bialowieza Forest.

AGGIORNAMENTO 06:15. Il presidente USA Biden all’attacco: “Putin ha sbagliato i calcoli, si è trovato di fronte un muro che non si aspettava, ovvero la resistenza degli ucraini. La libertà trionferà sempre sulla tirannia: Putin è un dittatore e pagherà per le sue conseguenze. Pensava che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto: si è sbagliato”.

AGGIORNAMENTO 02:00. Bombardamenti sulla città di Zhytomyr, in Ucraina: colpito l’ospedale Pavlusenko e un’area residenziale. Secondo il Kyiv Independent sarebbero almeno 2 i morti ma si scava tra le macerie.

MARTEDI’ 1° MARZO

AGGIORNAMENTO ORE 19.30. L’invasione russa continua a suon di bombe e missili. Dopo gli attacchi alla torre tv, che hanno oscurato i segnali televisivi nel paese, colpito pure il memoriale della Shoah. Il presidente Zelensky ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo statunitense Biden, a cui ha chiesto di dare un messaggio “forte e utile” nel discorso sullo Stato dell’Unione che terrà in serata. Parlando in collegamento con Cnn e Reuters, il leader ucraino ha tuonato: “Siamo in una situazione molto seria, non in un film. Io non sono una figura iconica, l’Ucraina lo è e il mondo non può perdere qualcosa di così speciale”.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00. Il segretariato dell’arcivescovo maggiore della chiesa greco-cattolica, Monsignor Sviatoslav Shevchuk, riferisce da Roma che truppe russe stanno preparando un attacco aereo sul santuario più importante d’Ucraina: la Cattedrale di Santa Sofia di Kiev. Intanto l’aula del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite si è svuotata appena il ministro russo Lavrov ha preso la parola. Tutti gli altri ministri europei hanno lasciato la sala, Lavrov ha parlato senza che nessuno lo abbia ascoltato.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 Johnson: “Regno Unito non combatterà in Ucraina” Il premier britannico Boris Johnson, dall’Estonia, ha ribadito che “il Regno Unito non combatterà contro le forze russe in Ucraina”. Dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, arriva invece notizia di due piani per aiutare gli sfollati: “Il primo richiede 1,1 miliardi di dollari per soddisfare le richieste di oltre sei milioni di sfollati nelle zone teatro di operazioni militari nei prossimi tre mesi. Il secondo chiede 551 milioni di dollari per aiutare gli ucraini fuggiti in Polonia, Ungheria, Romania e Moldavia”.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 La Cina deplora il conflitto Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante una telefonata al suo omologo ucraino Dmytro Kuleba ha ribadito che “la Cina deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili”. Secondo il titolare del dicastero di Pechino la Cina “è aperta, trasparente e coerente. Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi. In risposta all’attuale crisi, la Cina invita Ucraina e Russia a trovare una soluzione al problema attraverso i negoziati e sostiene tutti gli sforzi internazionali costruttivi che portino a una soluzione politica”. Colpita dai missili russi, nel frattempo, la torre della tv ucraina a Kiev.

