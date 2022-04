Guerra, missili russi su Leopoli: sei morti. Mariupol chiusa in entrata e in uscita. Zelensky chiede nuove armi [DIRETTA E VIDEO]

Cinquantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l’assedio di Mariupol, città che – dopo la scadenza dell’ultimatum – è stata completamente chiusa sia in entrata che in uscita. Ansia per le sorti di 150 bambini, scomparsi in seguito all’invasione russa. Il presidente ucraino Zelensky torna a invocare nuove armi “subito” e non nelle prossime settimane, mentre ci sono avvisaglie che i russi stiano preparando un referendum-farsa a Kherson per staccare la regione dall‘Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 Missili russi su Leopoli, sei morti Attacco missilistico delle forse di Mosca su Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina. I razzi si sono schiantati in prossimità della stazione ferroviaria e, secondo quanto riferito dal governatore della regione Maksym Kozytsky, hanno provocato sei morti e otto feriti, tra cui un bambino.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30 Industriali e sindacati tedeschi: “No a embargo su gas russo” La Bda e la Dgb, rispettivamente l’associazione degli industriali e quella dei sindacati tedeschi, hanno firmato una nota congiunta per dire no all’embrgago sul gas russo: “Significherebbe la deindustrializzazione della Germania”.

AGGIORNAMENTO ORE 05.00 Russia prepara referendum a Kherson Dopo Donbass, Lugansk e Crimea, la Russia intende sottrarre all’Ucraina anche la regione di Kherson. Il portavoce dell’amministrazione militare di Odessa, Sergiy Bratchuk, ha dichiarato su Telegram che i russi stanno organizzando provocazioni militari a Kherson per giustificare un referendum-farsa, in modo da creare una nuova repubblica separatista in territorio ucraino.

AGGIORNAMENTO ORE 03.00 Zelensky chiede subito nuove armi Nel suo ultimo messaggio video il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere armi all’Occidente: “Ogni ritardo nelle forniture è come un permesso alla Russia di uccidere gli ucraini. Coloro che hanno le armi e le munizioni di cui abbiamo bisogno e ritardano nella loro fornitura devono sapere che il destino di questa battaglia dipende anche da loro. Il destino delle persone che possono essere salvate”.

AGGIORNAMENTO ORE 02.00 Mariupol chiusa in entrata e in uscita Si fa sempre più drammatico l’assedio di Mariupol. Un consigliere del sindaco Andriushchenko ha riferito che i russi hanno annunciato che la città assediata sarà chiusa all’ingresso e all’uscita e che gli uomini rimasti in città “saranno controllati per essere ricollocati”. All’interno della città ci si può muovere solo grazie a speciali pass dell’esercito occupante.

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 A Mariupol rapiti 150 bambini Secondo Olha Skrypnik, capo del gruppo per i diritti umani della Crimea, i russi hanno portato via con la forza da Mariupol 150 bambini. Cento di questi sarebbero stati ricoverati in ospedale al momento dell’arrivo dei soldati. “Li hanno trasferiti verso Donetsk e nel Taganrog russo”, le parole di Skrypnik a Ukrinform.