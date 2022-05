Guerra, missile russo colpisce Casa della Cultura a Kharkiv. Mosca taglia energia elettrica, presidente Finlandia chiama Putin [DIRETTA e VIDEO]

Sono 80 i giorni dall’inizio del conflitto in Ucraina. Le speranze di un rapido cessate il fuoco sono riposte nell’apertura dei dialoghi tra Usa e Russia, ripresi ieri con il colloquio telefonico tra il ministro della Difesa americano Austin e il suo omologo di Mosca, Shoigu. Da Erdogan, intanto, arriva il no all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, mentre oggi a Berlino si riuniscono i ministri degli Esteri dell’Alleanza. In corso la ritirata dei soldati russi dalla regione di Kharkiv, ma continuano violenze e orrori: colpita da un missile la Casa della Cultura, utilizzata per distribuire aiuti. E Putin continua a non concedere tregue per l’evacuazione di Azovstal.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 Presidente Finlandia informa Putin su adesione Nato Il presidente finlandese Sauli Niinisto, attraverso una nota su Twitter, ha annunciato di aver telefonato a Vladimir Putin: “L’ho informato della nostra intenzione di aderire alla Nato”. Per il presidente finlandese si è trattato di una telefonata “diretta e franca”, nella quale si è convenuto che è “importante evitare tensioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 G7: “Non riconosceremo confini imposti da Russia con forza” Ferma presa di posizione da parte dei ministri degli Esteri dei paesi del G7. Nel documento finale della riunione si legge infatti che il G7 “non riconoscerà mai le frontiere” che la Russia tenta di modificare con la forza.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Russia taglia energia elettrica a Finlandia La Russia ha interrotto la fornitura di energia elettrica alla Finlandia dopo che il paese nordico ha espresso l’intenzione di entrare nella Nato. Lo ha confermato Fingrid, società che si occupa di distribuzione elettrica. “Non ci saranno grossi problemi”, ha assicurato il vice presidente Reima Paivinen: “Dalla Russia riceviamo solo 10% del consumo di energia. Ci aiuterà la Svezia”.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 Mosca a Finlandia e Svezia: “Non abbiamo intenzioni ostili” Il vice ministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, assicura che il suo paese “non ha intenzioni ostili verso la Finlandia e alla Svezia. Dipende da quali infrastrutture l’Alleanza atlantica dispiegherebbe nei due Paesi”. Grushko ha però precisato che l’ingresso dei due paesi nordici nella Nato “non rimarrà senza una reazione politica”.

AGGIORNAMENTO ORE 08.00 Stati Uniti: sanzioni a banche straniere che aiutano Mosca Le sanzioni alle banche russe potrebbero essere estese anche agli istituti di credito internazionali che aiutano Mosca ad aggirarle. Lo ha dichiarato il vicesegretario al Tesoro americano Adewale ‘Wally’ Adeyemo al New York Times: “Gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner sono pronti ad agire se fanno cose che violano le nostre sanzioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 03.30 Ancora Zelensky: “Complesse le trattative per evacuazione Azovstal” Il presidente ucraino ha definito “molto complesse” le trattative con la Russia per l’evacuazione degli ultimi difensori asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Zelensky ha anche ribadito che nessuno può prevedere quanto durerà la guerra e ha spiegato che 37 ambasciate straniere hanno già riaperto a Kiev.333

AGGIORNAMENTO ORE 02.00 Zelensky: “Ritardo sanzioni favorisce crisi alimentare” Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare, nel suo discorso notturno, della crisi alimentare e delle sanzioni: “Se si continuano a ritardare le sanzioni alla Russia o a ritardare gli aiuti all’Ucraina ci saranno carestie in dozzine di paesi, che potrebbero favorire instabilità politica e aumento dei flussi migratori”.

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 Missile contro Casa della Cultura a Kharkiv Un missile russo ha colpito la Casa della Cultura di Derhachi, utilizzata per distribuire aiuti nei dintorni della città di Kharkiv. Il sindaco Vyacheslav Zadorenko alla Reuters: “È un atto terroristico. Volevano colpire la base dove immagazziniamo le provviste e creare una catastrofe umanitaria”.

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 Kiev prepara 41 processi per crimini di guerra Sono 41 i casi riguardanti crimini di guerra compiuti da soldati russi sui tavoli della procura generale dell’Ucraina. La procuratrice generale Iryna Venediktova ha spiegato in tv che si lavora ad altrettanti processi.

