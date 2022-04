Guerra, Mariupol: “I russi stanno rastrellando i nostri uomini”. Missili sull’aeroporto di Oleksandria e alla periferia di Kiev [DIRETTA E VIDEO]

Cinquantaduesimo giorno di guerra in Ucraina. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato la riapertura dell’ambasciata a Kiev, segno che “l’Italia crede nel dialogo”. Zelensky intanto mette in guardia gli alleati (“preparatevi alla minaccia nucleare russa”) e fa un bilancio delle vittime: “Caduti tra i 2500 e i 3mila nostri soldati”. Gli Stati Uniti inviano armi all’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Mariupol: “I russi stanno rastrellando i nostri uomini”. Il dramma di Mariupol raccontato da un consigliere del sindaco, Petro Andryushchenko: “I russi stanno raccogliendo tutti gli uomini di Mariupol in un villaggio del Donetsk sotto il loro controllo. Abbiamo conferme: stanno compiendo un’intensa pulizia degli uomini”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Kiev a residenti: “Non tornate, ripresi i bombardamenti”. L’amministrazione militare ha inviato via Telegram un messaggio ai cittadini: “Non ignorate gli allarmi per i raid aerei, rimanete al sicuro”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Missili sull’aeroporto di Olkesandria nella notte, ci sono vittime. La struttura del centro dell’Ucraina è stata attaccata dai russi: lo ha riportato il capo dell’amministrazione militare di Kirovohrad.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Russia schiera elicotteri d’attacco. Secondo il New York Times, che cita funzionari ucraini e statunitensi, l’offensiva sarà “lunga e sanguinosa”. Ci vorrebbero ancora delle settimane prima che Mosca ultimi lo schieramento delle truppe.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Russi bombardano fabbrica di carri armati alla periferia di Kiev. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha scritto su Facebook di non avere informazioni su eventuali vittime.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Il bilancio di Zelensky: “Caduti tra i 2500 e i 3mila soldati ucraini”. Così il presidente: “Quelli feriti sono circa 10mila, difficile dire quanti sopravviveranno. Da padre non riesco a guardare perché vorrei uccidere, ma da presidente devo fare del mio meglio per non rendere infinita questa guerra”.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Sirene antiaeree nel centro/est/sud dell’Ucraina, allarmi anche a Kiev. Lo segnalano i canali ufficiali Telegram ucraini.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Di Maio: riaperta ambasciata italiana a Kiev. Il ministro degli Esteri ha annunciato l’arrivo dell’ambasciatore Zazo nella capitale ucraina: “Simbolo che crediamo ancora nel dialogo”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Zelensky: “Il mondo sia preparato alla minaccia nucleare della Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino in un’intervista alla Cnn.