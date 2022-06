Guerra, l’Ucraina lancia la controffensiva nella regione di Kherson. Von der Leyen a Kiev: “Road map chiara sulla ricostruzione” [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 108esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Scatta la controffensiva ucraina su tre fronti nella regione di Kherson, che è stata occupata dai russi. A riferirlo è il consiglio comunale della città.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Von der Leyen a Kiev, accelerata per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. Visita a sorpresa nella capitale ucraina per Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione Ue ha in programma incontro con il presidente Zelensky e il premier Shmyhal. “Faremo il punto sul lavoro che sarà necessario fare assieme per la ricostruzione dell’Ucraina e sui progressi fatti, sarà un passo che contribuirà alla nostra valutazione della candidatura del paese, che arriverà presto”, le parole di Von der Leyen.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Intelligence Gb: “I russi stanno finendo i missili”. Secondo l’intelligence britannica i missili a disposizione di Mosca iniziano a scarseggiare. Quelli sganciati da aprile dai bombardieri di Mosca sull’Ucraina, i Kh-22, risalgono infatti agli anni 60, furono progettati per distruggere portaerei con testate nucleari, sono molto imprecisi ed erano stoccati da decenni nei depositi. “La Russia sta probabilmente ricorrendo a queste armi poco efficaci perchè ha una carenza di missili più moderni e precisi”, si legge nel report degli 007 britannici.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Kiev: morti 10mila soldati ucraini da inizio guerra. Sono circa 10mila i militari ucraini morti dall’inizio dell’invasione russa dello scorso 24 febbraio. Lo ha dichiarato il consigliere della presidenza di Kiev, Alexei Aristovich, in un’intervista tv. I morti russi, invece, sarebbero stati mille al giorno per i primi 20-30 giorni di guerra, 2-300 oggi.

AGGIORNAMENTO ORE 04:00. Biden: “Zelensky non ha ascoltato avvertimenti su invasione russa”. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante una raccolta fondi per l’Ucraina, ha ribadito che Putin vede Kiev come “sede della Madre Russia” e che dunque intende cancellare l’Ucraina dalla mappa politica e anche come centro culturale. Inoltre, Biden ha sottolineato come Zelensky e altri non abbiano tenuto conto degli avvertimenti: “Li avevamo avvisati di una possibile invasione della Russia, non hanno voluto sentire”.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00. Sindaco Mariupol: “Russi demoliscono palazzi senza rimuovere i cadaveri”. Dura accusa del sindaco di Mariupol Vadym Boychenko, riparato in territorio ucraino dopo l’occupazione russa. Su Telegram il primo cittadino ha accusato i russi di aver demolito 1300 palazzi residenziali senza rimuovere prima le centinaia di cadaveri tra le macerie. I morti in totale sarebbero 22mila.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky, appello all’Europa e per le armi. Il presidente ucraino Voloymyr Zelensky nel suo discorso notturno ha invitato l’Europa a essere “più decisa” dopo le condanne dei soldati inglesi da parte del governo filorusso di Donetsk. Il leader ucraino, inoltre, ha rinnovato l’appello a rifornire Kiev “di armi pesanti, artiglieria moderna”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Estonia convoca ambasciatore russo. Le osservazioni del presidente russo Vladimir Putin sulla storia dell’Estonia, con tanto di allusione alla conquista della città di Narva nel XVIII secolo da parte di Pietro il Grande, non sono piaciute al governo di Tallinn. Convocato l’ambasciatore russo. “Osservazioni del tutto inaccettabili”, sottolinea il ministero degli Esteri.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Francia pronta a sbloccare porto di Odessa. Fonti dell’Eliseo riferiscono del lavoro di Parigi, che si riferisce pronta a “partecipare a un’operazione di sblocco del porto di Odessa”. Francia che ha ribadito l’auspicio che “l’Ucraina vinca la guerra e ripristini l’integrità territoriale del Paese”.