Guerra, Lavrov: “Nostra priorità è liberare Donetsk e Lugansk”. Severodonetsk verso la resa [DIRETTA E VIDEO]

Siamo al 96esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Borrell: “Penso che oggi troveremo accordo su embargo petrolio”. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera: “Vogliamo fermare l’acquisto del petrolio russo da parte dei paesi europei, attendiamo una decisione all’umanimità”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Severodonetsk verso la resa. Situazione critica nella regione di Lugansk. Zelensky parla di “assalto” e “combattimenti in strada”. L’esercito russo è entrato in periferia e avanza verso il centro città. “La situazione è molto difficile”, ha aggiunto il capo della regione di Lugansk.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Lavrov: “Priorità è liberare Donetsk e Lugansk”. Così il ministro degli Esteri russo a Tfi: “Queste due regioni sono riconosciute dalla Federazione Russa come indipendenti. Vogliamo spingere l’esercito e i battaglioni ucraini fuori da queste regioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Vertice Ue: stallo su sanzioni, avanti su aiuti militari a Kiev. Il vertice europeo, che continuerà nella giornata di domani, ha stabilito diversi punti da intraprendere nel conflitto in Ucraina. Nessun accordo per ora sull’embargo al petrolio russo nel sesto pacchetto di sanzioni. L’Ue continuerà a fornire assistenza militare all’Ucraina. Resta fuori dal testo un richiamo alla “tregua”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Hacker di Killnet: “Lunedì colpiremo l’Italia”. Nuovo messaggio del gruppo di hacker filorussi Killnet: “30 maggio ore 05.00. Luogo d’incontro, Italia”, si legge sul loro profilo Telegram.

Tweets by Brave_spirit81