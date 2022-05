Guerra, Lavrov boccia il piano di pace dell’Italia: “Non è serio”. Lugansk sotto assedio: morti seppelliti in fosse comuni [DIRETTA E VIDEO]

Quello odierno è il 92esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov boccia il piano di pace dell’Italia. “Non è serio”: questo in sintesi il pensiero espresso in un’intervista rilasciata al canale RT in arabo. “A quanto pare Crimea e Donbass, secondo la proposta italiana, dovrebbero far parte dell’Ucraina con uno status autonomo. Politici seri non possono proporre questo genere di cose”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Putin: “Nessun poliziotto del mondo può fermarci”. Intervenuto a un forum economico di ex paesi sovietici, Vladimir Putin sfida gli Stati Uniti: “Nessun poliziotto globale sarà in grado di fermare i paesi che perseguono una politica indipendente. La Russia sta diventando più forte grazie alle sanzioni. Il congelamento dei beni? Rubare i beni di qualcuno non ha mai portato a nulla di buono, soprattutto a chi lo fa”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Sindaco Kiev: “Russia non si fermerà all’Ucraina”. Per il sindaco di Kiev, il campione di boxe Vitali Klitschko, la guerra in Ucraina è solo l’inizio: “Mosca non accetta che vogliamo far parte dell’Europa, vuole occupare l’Ucraina e credo che il suo obiettivo non si fermerà al confine”, le sue parole al forum Davos. “Non stiamo difendendo solo l’Ucraina, ma tutti voi perché abbiamo gli stessi valori”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Attacchi nel Donbass: colpite 40 città. Lo riferisce lo Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina: distrutti o danneggiati 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola. Cinque civili morti e 12 feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 04:00. Zelensky: “Offensiva brutale, servono nuove armi”. Il presidente ucraino: “In alcuni luoghi il nemico supera di gran lunga l’equipaggiamento ed il numero dei nostri soldati”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. “Morti nel Lugansk seppelliti in fosse comuni”. Lo rivela il governatore regionale Serhiy Gaidai: sono già 150 le persone sepolte in una fossa comune a Lysychansk.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Putin: “Eroi i combattenti nel Donbass”. Dopo aver fatto visita per la prima volta ad alcuni feriti di guerra ricoverati in ospedale a Mosca il presidente russo Vladimir Putin ha presieduto a una riunione del Consiglio di Stato in cui ha minimizzato la crisi economica russa – “la disoccupazione non cresce e apriremo nuovi impianti di produzione” – e ha definito “eroi” i combattenti nel Donbass: “Mettono a rischio la loro salute e la loro vita per i bambini di quella regione e per il bene della Russia”.

Tweets by Brave_spirit81