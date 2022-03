Guerra, Lavrov: “Accordo vicino sulla neutralità dell’Ucraina”. Ma da Kiev: “No a modello Svezia”. Le navi russe bombardano Odessa e Mariupol [DIRETTA E VIDEO]

Ventunesimo giorno di guerra in Ucraina. Il conflitto continua con bombardamenti a Odessa e allarmi a Kiev e dintorni. Ieri Zelensky si è mostrato rassegnato del fatto che non entrerà nella Nato. Putin ha continuato ad attaccare, dicendo: “Non vuole trovare una soluzione seria”. Il presidente ucraino è fiducioso e spiega che “c’è spazio per un compromesso”. I negoziati continuano mentre la Polonia si schiera con forza dalla parte dell’Ucraina, chiedendo una “missione di pace” alla Nato.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Accuse da Kiev: “Spari sui civili in fila per il pane” Secondo quanto riferito dal corrispondente di Suspilne news, citato dal Kyiv Independent, le truppe russe hanno sparato su civili in coda per il pane a Chernihiv, cittadina al confine con la Bielorussia. Almeno dieci le vittime.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Ucraina dice no a neutralità su modello Austria/Svezia Il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak respinge l’idea di un modello di neutralità “svedese o austriaca”, avanzata da Mosca. “L’Ucraina è in uno stato di guerra diretta con la Russia. Pertanto, il modello può essere solo ‘ucraino’ “, le parole del consigliere che siede al tavolo dei negoziati.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Lavrov: “Vicini a un accordo sulla neutralità dell’Ucraina”. Le parti si avvicinano? Sembra di sì, stando a quanto affermato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Esiste la possibilità di un compromesso con Kiev. Siamo vicini a un accordo su status neutrale dell’Ucraina e sulle garanzie per la sicurezza”.

AGGIORNAMENTO ORE 9:00. Zelensky sui negoziati. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky fa sapere che “per quanto difficili, ora i negoziati con la Russia sono più realistici”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Nella notte bombardate ancora le città di Kiev e Zaporizhia, anche se non sono noti eventuali danni a cose e persone. Mariupol continua ad essere sotto assedio con attacchi anche dal mare con navi da guerra. Razzi e colpi di artiglieria, infine, hanno interessato le coste a sud di Odessa, la terza più grande città dell’Ucraina e principale porto del paese.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky: “Serve tempo”. Così il presidente ucraino: “Mi è stato detto che le posizioni nei negoziati sembrano più realistiche, ma affinché le decisioni siano nell’interesse dell’Ucraina servirà ancora tempo. Solo con l’aiuto degli alleati vinceremo questa guerrà”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. La Polonia ha chiesto alla Nato una “missione di pace” per l’Ucraina con aiuti umanitari e militari.

Tweets by Brave_spirit81