Guerra, la minaccia di Mosca: “La risposta su Kaliningrad non sarà diplomatica”. Xi Jinping: “Espansione alleanze militari è un rischio” [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 119esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Xi Jinping: “Espansione alleanze militari minaccia sicurezza mondiale”. Il leader cinese Xi Jinping, durante la videoconferenza di confronto dei paesi del gruppo Brics (Brasile-Russia-India-Cina-Sudafrica) ha definito la crisi ucraina “un campanello d’allarme”, e messo in guardia dalla “espansione delle alleanze militari” e dalla “ricerca della propria sicurezza a spese di altri Paesi”. Inoltre per il leader cinese “sanzioni arbitrarie possono portare a disastri per il mondo intero”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Russia: “Risposta contro Lituania non sarà diplomatica”. Mosca, attraverso il ministero degli Esteri, fa sapere la risposta al blocco del transito merci a Kaliningrad “sarà pratica e non diplomatica”. Inoltre la portavoce Maria Zakharova ha dichiarato che “la Lituania sta agendo in modo aggressivo”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Zelensky: “Ue approvi settimo pacchetto di sanzioni”. Così il presidente ucraino: “L’Unione approvi il più velocemente possibile il settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che deve sentire la crescente pressione per la guerra e per la sua politica anti-europea”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Biden: “Non temo fratture nell’Occidente”. Parla il presidente americano: “Non temo fratture nell’Occidente, penso però sarà un gioco di attesa contro la Russia. E’ ciò di cui parleremo in Spagna al vertice Nato”. Il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, ha inoltre blindato il sostegno alla Lituania: “E’ un membro della Nato e siamo al suo fianco”, ha detto in merito alle recenti minacce da Mosca.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Attacco a Kharkiv, 15 morti. Il governatore di Kharkiv, Oleh Synyehubov, ha riferito di un raid russo nella regione. Il bilancio è di 15 morti e 16 feriti. Tra le vittime ci sarebbe anche un minore di 8 anni.