Guerra, la denuncia: “Carri armati russi sparano ai civili”. Michel: “Minacce nucleari sono inaccettabili” [DIRETTA e VIDEO]

La guerra in Ucraina arriva al suo 79esimo giorno. Il viceministro degli Affari interni ucraino denuncia: “A Kharkiv i carri armati russi sparano ai civili“. Il bilancio di Kiev sulle vittime: da inizio conflitto morti 226 bambini e 420 sono rimasti feriti. Probabile intensificazione dei bombardamenti a Mariupol mentre l’intelligence britannica rivela: “Mosca non sta facendo progressi significativi nel Lugansk“.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. “Possibile intensificazione dei bombardamenti russi a Mariupol”. Lo rivela lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook: i russi stanno concentrando tutte le proprie forze sull’assedio dell’acciaieria Azovstal dopo le misure per l’evacuazione dei civili.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Michel: “Da Russia minacce su nucleare inaccettabili”. Così il presidente del Consiglio Europeo: “Queste minacce non solo stanno scuotendo la sicurezza dell’Europa, ma del mondo intero. Abbiamo regole internazionali e istituzioni globali per il disarmo nucleare e il controllo degli armamenti. Dobbiamo proteggerli e rafforzarli per garantire pace e sicurezza”.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. “A Kharkiv russi sparano a civili da carri armati”. Lo rivela il primo viceministro degli Affari interni dell’Ucraina, Yevhen Yenin, che ha aggiunto: “Non dobbiamo parlare di alcun freno morale dell’esercito russo”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Il premier ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato ai microfoni di Porta a Porta: “Non riconosceremo mai la Crimea come parte della Federazione russa. Noi abbiamo detto che siamo pronti a parlare con la Russia. Putin? Non credo riuscirà a salvare la faccia”.

