Guerra, Kiev: “Volnovakha è rasa al suolo”. Domani colloquio Biden-Xi, il 22 marzo Zelensky parlerà a Montecitorio [DIRETTA E VIDEO]

Ventiduesimo giorno di guerra in Ucraina. Continuano i bombardamenti nel Paese da parte delle truppe russe: attacchi a Chernihiv, dove sono state uccise persone in fila per il pane; Mariupol, dove è stato colpito un rifugio; e Kiev. Zelensky torna all’attacco: “Vogliamo la fine della guerra. Il mondo deve prima riconoscere che la Russia è uno stato terrorista”. Biden gli fa eco: “Putin è un criminale di guerra, dalle sue forze solo atrocità e devastazione”. Il capo del Cremlino non ci sta e reagisce: “Vogliono distruggerci, l’Occidente ha ormai gettato la maschera”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. Zelensky parlerà a Montecitorio il 22 marzo, domani colloquio Biden-Xi Jinping. Il 22 marzo (ore 11:00) il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlerà in videoconferenza con la Camera e il Senato a Montecitorio. Domani, invece, colloquio tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il suo omologo cinese Xi Jinping. In Turchia rimbalza la voce di un possibile incontro faccia a faccia tra Zelensky e Putin.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 Rischio carestia se porti ucraini non riaprono Il ministro per le Politiche Agricole e Alimentari dell’Ucraina, Roman Leschchenko, parla di “rischio caresta in molti paesi se i porti ucraini sul Mar Nero non riapriranno a breve. Russia e Ucraina esportano oltre il 30% del frumento a livello globale. L’80% dell’export globale passa per Odessa”.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Cremlino: “Abbiamo pagato interessi obbligazioni” Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia ha pagato in dollari i 117 milioni di interessi sulle obbligazioni. Si allontana, dunque, lo spettro del default. “Abbiamo tutti i mezzi e le risorse per prevenire un default del debito pubblico”, le parole riportate dalla Tass.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 Russia rigetta richiesta ritiro della corte Onu Lo stesso ministro Reznikov ha riferito che la città di Volnovakha “non esiste più, è stata rasa al suolo. C’è solo sulle cartine”. Ripartono i negoziati Russia-Ucraina ma dal Cremlino, nel frattempo, fanno sapere di aver rigettato la richiesta della Corte internazionale di giustizia Onu dell’Aja di sospendere l’operazione militare in Ucraina. Lo riporta la Tass.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 La stima: a Mariupol 20mila civili uccisi Ovazione per Zelensky anche dal Bundestag. Il presidente ucraino ha ringraziato Germania e Ue per il sostegno. Raggelante, intanto, la stima del ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo: “Riteniamo che le perdite civili a Mariupol siano 20 mila. Ieri è stato bombardato il teatro della città dove si rifugiavano 1200 donne e bambini. C’erano segnali che all’interno c’erano i bambini, ma il mostro ha colpito lo stesso”.

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Parla Mattarella Nel discorso commemorativo del 161mo anniversario dell’unità d’Italia, il presidente Mattarella ricorda: “Impegno per lo stop ai combattimenti e ripristino del diritto internazionale. La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra aperta dalla Federazione Russa al centro dell’Europa”.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30 Le parole di Zelensky Così il presidente ucraino a Nbc: “I negoziati vanno avanti anche se sono abbastanza difficili, ma la nostra priorità è mettere fine alla guerra. Il mondo deve riconoscere ufficialmente che la Russia è uno Stato terrorista, deve fornirci armi e istituire una no-fly zone. Se la guerra contro il popolo ucraino continua, le madri russe perderanno più figli che nelle guerra in Cecenia e Afghanistan. Mi appello a loro, mettete giù le armi. È meglio che morire sul campo di battaglia, sulla nostra terra”.

AGGIORNAMENTO ORE 03.00 Le parole di Putin Così il presidente russo: “L’operazione speciale andrà avanti e sarà completata. L’Occidente con le sanzioni vuole distruggerci, ha ormai gettato la maschera. Ma il popolo russo saprà riconoscere i veri patrioti dai traditori e saprà sputare via questi ultimi come moscerini”, ha detto in un intervento in diretta tv.

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 Le parole di Biden “Putin sta infliggendo devastazione e orrore in Ucraina, bombardando appartamenti e reparti di maternità – ha detto il presidente americano -. È un criminale di guerra. Le forze russe tengono in ostaggio centinaia tra medici e pazienti, queste sono atrocità. Sono un oltraggio per il mondo”.

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 Bombe su Mariupol, prosegue evacuazione In tutto altre 6.426 persone, quasi la metà bambini, sono scappate dalla città. Intanto le forze ucraine segnalano di “donne incinte” sotto le macerie per gli ultimi bombardamenti. A Chernihiv attacco a civili che erano in fila per il pane: 13 morti. A Kiev missile su un palazzo residenziale: un morto e tre feriti. Secondo il presidente Zelensky sono almeno 103 i bambini uccisi da inizio invasione.

