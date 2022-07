Guerra, bombe a grappolo su Sloviansk: 4 morti. Nuove armi dagli Usa all’Ucraina: aiuti da 820 milioni [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 129esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Non si fermano gli attacchi russi nel Donetsk. Lanciate bombe a grappolo su Sloviansk: il bilancio è di 4 morti e 7 feriti. Lo rende noto il capo dell’amministrazione militare-civile della città di Sloviansk, Vadym Lyakh. Potenti esplosioni sono state udite nella città di Mukolaiv.

AGGIORNAMENTO ORE 8:30. Nuovi aiuti all’Ucraina per un valore di 820 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti: in arrivi nuovi sistemi missilistici terra-aria, radar anti artiglieria, razzi a media gittata Himars, oltre a 150mila munizioni di artiglieria.

AGGIORNAMENTO ORE 7:30. Il comandante delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny accusa la Russia: “Venerdì pomeriggio sganciate bombe al fosforo sull’isola dei Serpenti”.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00. Zelensky: “Attacco a Odessa è terrorismo”. Il presidente ucraino ha parlato dell’attacco nel sud dell’Ucraina che ha provocato almeno 21 morti: “Non è un attacco casuale ma è mirato, un atto di terrorismo commesso dalla Russia”.