Guerra, Kiev: “Per la ricostruzione serviranno più di 750 miliardi”. I russi: “Ucraini all’attacco di Kursk” [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 132esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 9:00. Ucraini all’attacco ai confini della regione russa di Kursk. A riferirlo su Telegram è il governatore Roman Starovoit. Bombardato il villaggio di Markovo, sotto attacco di artiglieria l’insediamento di Tyotkino.

AGGIORNAMENTO ORE 7:30. Kiev fa sapere che per la ricostruzione serviziano più di 750 miliardi di dollari. “La rinascita andrà oltre le mura distrutte: l’Ucraina deve diventare il Paese più libero, moderno e sicuro d’Europa” ha detto il presidenteVolodymyr Zelensky.