Guerra, Kiev: “Esito conflitto dipenderà dalle armi dell’Occidente”. Allarme colera a Mariupol [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 107esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. A Mariupol rischio epidemia di colera. Lo segnala l’intelligence del ministero della Difesa britannico in un tweet: “I servizi medici sono vicini al collasso, da maggio sono già stati segnalati casi di colera”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Kiev: “Esito conflitto dipenderà dalle armi dell’Occidente”. Così il vice capo dell’intelligence militare ucraina al ‘Guardian’: “Stiamo perdendo in prima linea. Questa è una guerra di artiglieria e i fronti sono il luogo in cui si deciderà il futuro di essa. Tutto dipende da ciò che l’Occidente ci dà”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. “Da Commissione Ue presto via libera all’ingresso dell’Ucraina”. Lo rivela Bloomberg: il sì alla candidatura dell’Ucraina potrebbe arrivare settimana prossima.