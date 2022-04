Guerra, Kiev: “A Bucha stuprate anche 14enni”. Onu: “Uccisi 1.563 civili”. Sanzioni in arrivo per le figlie di Putin [DIRETTA E VIDEO]

Quarantaduesimo giorno di guerra in Ucraina. In primo piano le atrocità emerse nelle città ucraine liberate dagli invasori in questi giorni. Secondo la procuratrice di Kiev si indaga su “almeno 5mila crimini di guerra” tra le città di Bucha, Irpin e Borodyanka. Nella notte udite esplosioni a Leopoli. Gli USA, intanto, preparano nuove sanzioni contro Mosca e anche il colosso Intel decide di fermare le proprie attività in Russia.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Onu: “Uccisi 1.563 civili”. Sanzioni per le figlie di Putin. L’Onu rende noto che finora la guerra in Ucraina è costata la vita a 1.563, tra cui 130 bambini. Gli Stati Uniti fanno sapere che le nuove sanzioni colpiranno anche le figlie di Vladimir Putin, Maria e Iekaterina, e la figlia del ministro degli Esteri russo Lavrov. E le sanzioni colpiranno anche la Sberbank, ovvero la più grande Banca di Stato russa, e l’Alfa Bank.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Gli orrori di Bucha. Secondo quando riferisce Lyudmyla Denisova, commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, 25 ragazze tra i 14 e i 15 anni hanno denunciato di essere state violentato dai militari russi a Bucha. “A Bucha provocazioni rozze e ciniche” ha detto Vladimir Putin durante la conversazione avuta oggi con il premier ungherese Viktor Orban. E il Cremlino fa sapere che “i negoziati non sono facili come si auspicava”. Intanto Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, lancia l’sos: “L’Ucraina ha bisogno urgente di sostegno militare”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Mariupol, russi bruciano corpi con crematori mobili Il Comune di Mariupol accusa i russi di bruciare i corpi dei civili uccisi con dei crematori mobili, nel tentativo di far sparire le tracce degli eccidi compiuti. “I crematori mobili russi hanno iniziato a operare a Mariupol”, denunca l’amministrazione ucraina su Telegram. “Dopo il genocidio di Bucha che ha avuto risonanza internazionale la leadership russa ha ordinato la distruzione di qualsiasi prova di crimini da parte del suo esercito a Mariupol”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Bombe su centro aiuti, due morti. Violenze su soldatesse ucraine Due civili sono morti e cinque sono rimasti feriti a causa del bombardamento di un centro aiuti a Vougledar, nella regione di Donetsk. Lo riporta il governatore ucraino della regione, Pavlo Kirilenko.Da Lyudmila Denisova, commissaria del parlamento ucraino per i diritti umani, arriva invece la denuncia di torture e violenza ai danni di soldatesse ucraine catturate dai solduti russi. Quindici, in particolare, dopo essere state liberate hanno raccontato di essere state torturate e minacciate e di essere state costrette a spogliarsi nude, tagliarsi i capelli e girare video di propaganda filorussa.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Cina chiede a Usa di revocare sanzioni a Russia Dalla Cina arriva l’invito agli Stati Uniti a revocare le sanzioni a Mosca. “Se gli Stati Uniti sono interessati con sincerità a risolvere la crisi in Ucraina, dovrebbero smettere di sventolare il bastone delle sanzioni”, è la posizione espressa dal portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Papa Francesco: “Assistiamo all’impotenza dell’Onu” Nell’udienza generale il Pontefice utilizza parole amare: “Nell’attuale guerra in Ucraina, assistiamo all’impotenza dell’Onu. Si parla spesso di ‘geopolitica’, ma purtroppo la logica dominante è quella delle strategie degli stati più potenti per affermare i propri interessi estendendo l’area di influenza economica, ideologica e militare. Lo stiamo vedendo con la guerra”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Sparite 400 persone a Hostomel Si sono perse le tracce di circa 400 residenti a Hostomel, sobborgo di Kiev: risultano dispersi dopo cinque settimane di occupazione russa. Lo denuncia il capo dell’amministrazione militare ucraina locale, Taras Dumenko.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. Intel ferma la sua attività in Russia. Il colosso americano di chip elettronici ha comunicato la sua decisione sui social, unendosi alla comunità globale nella condanna alla guerra e alla richiesta di ritornare velocemente alla pace.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Procuratrice di Kiev: “Si indaga su almeno 5mila crimini di guerra”. Lo ha annunciato la procuratrice generale ucraina Irina Venediktova da Bucha: “I crimini di guerra sono oggetto d’indagine assieme a quelli contro l’umanità ed al genocidio. Sono stati commessi abusi anche su bimbi e anziani oltre alle violenze sessuali contro donne e uomini”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Pentagono: “Aumenta rischio estensione conflitto”. Così il generale dell’esercito americano Mark Milley: “Cina e Russia sono potenze militari volte a cambiare le regole basate sull’attuale ordine mondiale. La situazione nel mondo diventa sempre più instabile ed il potenziale per un conflitto internazionale sta aumentando, non riducendosi”.