Guerra in Ucraina, Ucraina, Zelensky: “Vogliono distruggere le nostre città”. Macron: “Putin non intende fermarsi”. L’Onu: “Uccisi 579 civili” [DIRETTA E VIDEO]

Diciassettesimo giorno di combattimenti in Ucraina. La guerra continua e l’offensiva delle forze russe s’intensifica, con bombardamenti a Kiev, Dnipropetrovsk e in altre città. Rapito il sindaco di Melitopol, mentre continua l’assedio a Mariupol, la città sul Mar Nero che da giorni resiste strenuamente agli attacchi dei soldati di Putin. Zelensky paventa la possibile entrata in scena della Bielorussia di Lukashenko – “sono pronti a invaderci a loro volta” e annuncia: “Abbiamo migliaia di prigionieri russi”. Gli Stati Uniti varano sanzioni e misure ancora più stringenti verso l’invasore russo.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30. L’Onu: “Ammazzati 579 civili”. L’ufficio dell’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani fa sapere che dall’inizio della guerra in Ucraina sono stati uccisi 579 bambini, di cui 42 bambini. I feriti tra i civili sono 1.002 (54 bambini).

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. Colloqui in corso Mosca-Kiev. Russia e Ucraina stanno dialogando in videoconferenza: riusciranno a trovare un’intesa?

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Zelensky: “Vogliono distruggere le nostre città”. In videocollegamento con Firenze per la manifestazione di Eurocities, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto che “questa guerra è frutto dell’invasione cinica e crudele da parte della Russia. Hanno circondato le città ucraine e le vogliono distruggere. Bombardano 24 ore su 24”. Dopo la telefonata a tre con Scholz e Putin durata circa due ore, il presidente francese fa sapere che “Putin non ha dato alcun segnale della volontà di sospendere la guerra. Deve prendere atto di sanzioni ancora più pesanti”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Papa Francesco: “In nome di Dio fermatevi!”. In un Tweet Papa Francesco chiede di pregare per l’Ucraina. Questo il suo messaggio: “Mai la guerra! pensate soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti, orfani; bambini che hanno come giocattoli residui bellici… In nome di Dio fermatevi!”.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 Nuova telefonata Scholz-Macron-Putin Il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente russo Vladimir Putin hanno avuto un colloquio telefonico che fa seguito a quelli già intrattenuti nei giorni scorsi. Lo rende noto l’Eliseo. Le precedenti conversazioni coi leader francese e tedesco non hanno indotto il presidente russo a fermare l’operazione militare in Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 Nuove minacce russe contro Finlandia, Svezia e i convogli di armi Gli stati ai confini della Russia non possono decidere liberamente se aderire o meno alla Nato. Ne è convinto il direttore del secondo dipartimento europeo del ministero degli Esteri di Mosca, Sergei Belyayev, che minaccia: “La possibile adesione di Finlandia e Svezia alla Nato avrebbe gravi conseguenze militari e politiche e richiederebbe alla Russia di adottare misure di ritorsione”. Il viceministro Ryabkov, invece, mette nel mirino i rifornimenti di armi agli ucraini: “Rifornire l’Ucraina con armi occidentali non fa che complicare la situazione e rende i convogli di armi un obiettivo legittimo per le forze armate russe”.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 Presto sanzioni Russia contro Occidente Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, citato dalle agenzie Interfax e Tass, annuncia contro-sanzioni nei confronti di Stati Uniti e Occidente: “Hanno apertamente dichiarato guerra alla Russia, una guerra economica”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri di Mosca Sergey Ryabkov secondo quanto riporta l’agenzia russa Interfax.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Colpiti ospedale e moschea Il direttore dell’ospedale oncologico regionale di Mykolayiv, Maksym Beznosenko, ha denunciato l’attacco delle forze russe alla struttura. “Soldati di Mosca hanno sparato contro l’ospedale, che fornisce assistenza ai pazienti oncologici di tutta la regione”. La struttura, che ha riportato danni “non ingenti”, continua comunque a funzionare. A Mariupol, intanto, colpita dalle bombe una moschea con ottanta civili all’interno. Lo riferisce il ministero degli Esteri ucraino.

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 A rischio la stazione spaziale internazionale “Le sanzioni contro la Russia potrebbero provocare la caduta della Stazione Spaziale Internazionale”. Lo ha affermato il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmo, Dmitry Rogozin, spiegando come le operazioni delle navicelle russe che riforniscono la Iss sarà interrotta dalle misure occidentali. Questo potrebbe provocare la caduta a terra o in mare della stazione, che pesa 500 tonnellate.

AGGIORNAMENTO ORE 07.30 Si combatte attorno a Kiev Il grosso delle forze di terra russe è a 25 chilometri dal centro di Kiev, attorno a cui è in corso una battaglia serrata. Lo riferiscono fonti dell’intelligence britannica, secondo cui elementi della grande colonna russa si sono dispersi per tentare di circordare la città. Esplosioni anche a Nikolaev, Dnipropetrovsk e Kropyvnytskyi.

AGGIORNAMENTO ORE 04.30 Zelensky sul sindaco di Melitopol Rapito (o arrestato, a seconda dei punti di vista) dai russi il sindaco di Melitopol. In un video su Facebook il presidente ucraino Zelensky ha definito questo atto “un crimine contro la democrazia” e “un segnale debolezza degli invasori”.

AGGIORNAMENTO ORE 03.00 Da Israele: “Ucraina ha rifiutato di arrendersi” La mediazione del premier israeliano Naftali Bennett si era risolta in un invito a Zelensky ad arrendersi, invito che il presidente ucraino ha rifiutato. Lo sostiene il Jerusalem Post citando fonti del governo di Kiev. “Bennett ci ha detto di arrenderci per porre fine alle sofferenze degli ucraini. Non abbiamo alcuna intenzione di farlo. L’offerta di Putin è solo l’inizio”.

AGGIORNAMENTO ORE 02.00 Telefonata Biden-Zelensky Il presidente statunitense Biden ha avuto un colloquio telefonico di 49 minuti con Zelensky, a cui ha illustrato il nuovo pacchetto di sanzioni deciso da Washington contro la Russia. Secondo quanto riferisce la Cnn, i due leader hanno concordato ulteriori passi a sostegno della difesa dell’Ucraina e ulteriori misure contro Mosca.

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 Parla Zelensky Il presidente ucraino ha fatto il punto della situazione sui combattimenti: “Oggi abbiamo salvato 7144 persone da Energordar, Bucha , Hostomel e Kosorovychi. I russi hanno avuto oltre 12mila morti, gli occupanti se ne vadano finché possono. E i prigionieri sono migliaia, abbiamo dovuto allestire un altro centro di accoglienza per raccoglierli”. Inoltre, appello alle madri russe: “Non mandate i vostri figli a combattere contro di noi”.

