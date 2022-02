Quinto giorno di combattimenti tra Russia e Ucraina. Nella notte ancora esplosioni e allarmi a Kiev e Kharkiv. L’esercito ucraino rivela: “Mosca ha rallentato l’offensiva”. Intanto l’ONU ha convocato un’assemblea di emergenza sul caso mentre si sono tenuti i dialoghi tra due delegazioni al confine con la Bielorussia.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30. Raid aereo a Kiev poco dopo la fine dei negoziati. A riferirlo Ihor Sapozhko, sindaco di una città a circa 30 km dalla capitale: diversi civili sarebbero stati coinvolti nell’attacco a Brovary.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00. Kiev: “Chiesto ritiro completo delle truppe russe”. Così Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino: “Abbiamo di fronte una battaglia decisiva, l’esercito è pronto”

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Kiev: “Negoziati difficili”. Il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, al termine dei negoziati ha scritto sui social: “Trattative difficili, la posizione della Russia è estremamente faziosa e di parte”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40. Mosca: “Poste basi per trattative”. Il negoziatore russo Vladimir Medinsky ha parlato al termine dell’incontro con Kiev in Bielorussia: “Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare terreno comune”. I negoziati “proseguiranno nei prossimi giorni al confine tra Polonia e Bielorussia”, rivela il Cremlino.

AGGIORNAMENTO 17:15. Terminano i negoziati tra le due delegazioni di Russia e Ucraina in Bielorussia. A riferirlo la Tass.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Putin vuole il riconoscimento della Crimea. Il presidente russo lo avrebbe riferito a Macron nel corso della telefonata tenutasi oggi pomeriggio, ponendola come una delle condizioni per porre fine alla guerra in Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 16:05. Putin telefona Macron: “Impegno è sospendere attacchi contro civili e abitazioni”. Il presidente russo avrebbe sentito quello francese, come riportato dall’Eliseo. L’accordo è quello di “restare in contatto per prevenire l’aggravamento della situazione”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. I negoziati riprendono dopo interruzione. Le trattative tra Russia e Ucraina riprenderanno a breve: non è chiaro se si trattasse di una pausa prevista o se le parti abbiano deciso di tornare a parlare. Lo riporta la Taas.

AGGIORNAMENTO ORE 15:50. Downing Street smentisce portavoce Johnson: “Non vogliamo caduta di Putin”. Sarebbe stata una clamorosa gaffe quella del portavoce di Boris Johnson, che poco fa aveva detto che le sanzioni “puntavano a rovesciare il regime di Putin”: “Non stiamo cercando nulla in termini di cambio di regime, vogliamo solo fermare la Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Boris Johnson: “Sanzioni mirano a far cadere Putin”. Il premier britannico, come riferito dal portavoce, ha rivelato le intenzioni delle misure adottate dall’Europa oltre alla principale funzione, che resta quella di “ostacolare la macchina da guerra”. “Putin ha sottovalutato l’unità dell’Occidente e la durezza delle sanzioni a cui la sua azione ha portato”.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Terminati i colloqui in Bielorussia tra le delegazioni russe e ucraine. A riferirlo il consigliere del ministero dell’Interno di kiev a Interfax.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45. Da Kiev: “Migliaia di civili uccisi a Kharkiv”. Lo rivela il consigliere del ministro degli interni ucrainio Anton Herashchenko sui social: “Centinaia di altri feriti durante pesanti bombardamenti con missili Grad. Il mondo intero deve vedere questo orrore”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Gli USA bloccano transazioni con la Banca centrale russa. Il provvedimento ha effetto immediato e riguarda tutte le operazioni di questo tipo, come comunicato dalle autorità americane.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Al via i negoziati. E’ in corso l’incontro sulle rive del fiume Pripyat, al confine tra Bielorussia ed Ucraina. Per la delegazione russa l’assistente presidenziale russo Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura. Quella ucraina è invece guidata dal ministro della Difesa Oleksii Reznikov e dal leader del partito del presidente Zelensky, David Arakhamia (in foto il luogo dove si stanno svolgendo i colloqui, fonte: @BelarusUNNY).

AGGIORNAMENTO ORE 10:20. Secondo l’ONU sono almeno 102 i civili uccisi, tra cui 7 bambini. I feriti sono 304, ma il bilancio reale potrebbe essere anche più alto. A riferirlo l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, all’apertura del Consiglio dei diritti umani.

AGGIORNAMENTO ORE 09:50. Kiev chiede il “cessate il fuoco immediato” ed il ritiro delle truppe russe. Ad affermarlo la presidenza, che nella figura del presidente Zelensky ha chiesto anche l’adesione “immediata” all’Ue

AGGIORNAMENTO ORE 09:18. Il Ministero degli Esteri “raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d’affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia”. E’ quanto si legge sul sito Viaggiare sicuri del ministero degli Esteri.

AGGIORNAMENTO ORE 8:47. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le truppe russe hanno preso il controllo di tutto lo spazio aereo ucraino. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

AGGIORNAMENTO ORE 08:30. Mosca: “Kiev usa civili come scudi umani”. E’ la risposta dell’esercito russo, che accusa le autorità ucraine.

AGGIORNAMENTO ORE 07:47. Da Kiev: “Mosca ha rallentato offensiva”. A rivelarlo l’esercito ucraino nella notte.

AGGIORNAMENTO ORE 06:56. Delegazione ucraina già in Bielorussia. La delegazione ucraina che oggi incontrerà quella russa per l’apertura dei dialoghi è già in territorio bielorusso. Lo rivela Nexta.

AGGIORNAMENTO ORE 05:50. Esplosioni a Kiev e Kharkiv. Nella notte, verso le 3, sono state udite ancora forti scoppi e spari nelle città di Kiev e Kharkiv dopo ore di apparente calma. Un missile russo avrebbe colpito un edificio residenziale a Chernihiv: non si sa se siano rimaste coinvolte persone.

AGGIORNAMENTO ORE 01:30. ONU convoca assemblea di emergenza. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha deciso di convocare una rara sessione speciale di emergenza dell’Assemblea Generale, che si terrà entro le prossime 24 ore. Non era mai accaduto dal 1982 ad oggi.

