Guerra in Ucraina, Putin “scampato a tentativo di attentato”. Zelensky: “Servono sanzioni massime alla Russia” [DIRETTA E VIDEO]

Nell’89esimo giorno del conflitto in Ucraina, la situazione del Donbass rischia di precipitare. Si teme una vera e propria escalation in tutta la region con Severodonetsk che sembra avviarsi a diventare una nuova Mariupol. Blindato il fronte meridionale con la presa dell’acciaieria Azovstal, la Russia, infatti, ha lanciato un nuovo assalto in forze in tutta la regione con l’obiettivo particolare di assumere il controllo dell’oblast di Lugansk. Intanto, sull’ingresso della Finlandia (e della Svezia) nell’Alleanza Atlantica (Nato), il governo di Helsinki assicura, dopo il no di Ankara, che i problemi con la Turchia saranno risolti. Infine Washington sta valutando, in queste ore, l’invio di truppe in Ucraina per proteggere l’ambasciata Usa. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

Aggiornamento ore 19:00. Kiev rivela: “Putin scampato a tentativo di attentato”. Il fatto, secondo Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, sarebbe accaduto circa 2 mesi fa.

Aggiornamento ore 15:00. Zelensky: “Sanzioni massime alla Russia”. E’ l’invito del presidente ucraino: “Serve un embargo completo sul petrolio, serve che tutte le banche russe siano escluse dai sistemi globali e che non ci sia nessun commercio con la Russia”.

Aggiornamento ore 14:00. Mosca esamina “piano italiano” per l’Ucraina. Il Cremlino sta “studiando il piano dell’Italia per risolvere la situazione in Ucraina”. Lo ha riferito il viceministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, secondo quanto riporta Interfax.

Aggiornamento ore 10:00. Biden: “Giappone partner straordinario”.

Il Giappone è stato “un partner straordinario” nell’attuale crisi in Ucraina: lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden al premier giapponese, Fumio Kishida. La nostra cooperazione e’ stata particolarmente vitale nell’organizzare la risposta globale per ritenere Putin responsabile della sua brutale guerra in Ucraina e del suo attacco alle norme e ai principi che sono alla base dell’ordine internazionale”, ha aggiunto

Aggiornamento ore 07:30. Oltre 150 corpi trovati sotto le macerie a Kharkiv.

Secondo il Kyiv Independent, il servizio di emergenza statale ucraino ha trovato oltre 150 corpi sotto le macerie nella città di Kharkiv (est) dall’inizio dell’invasione russa. Finora 98 persone sono state tratte in salvo.

Aggiornamento ore 06:10. Washington valuta l’invio di truppe per proteggere l’ambasciata Usa.

Il dipartimento di Stato Usa e il Pentagono stanno valutando, in queste ore, la possibilità di inviare forze speciali in Ucraina a protezione dell’ambasciata Usa a Kiev. Lo ha rivelato il portavoce del dipartimento della Difesa, John Kirby, al Washington Post. “Stiamo esaminando le condizioni di sicurezza” della sede diplomatica in Ucraina “ma non è stata presa nessuna decisione”, ha detto Kirby.

Aggiornamento ore 06:04. Monito Unhcr: 100 milioni di sfollati a causa della guerra

La guerra inUcraina ha spinto per la prima volta il numero di persone sfollate in tutto il mondo sopra la soglia dei 100 milioni. Lo ha detto l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

Aggiornamento ore 01:12. Zelensky: “Relazioni ucraino-polacche chiare e sincere”

Le relazioni tra Ucraina e Polonia sono “finalmente completamente chiare e sincere, senza alcun litigio o vecchio conflitto”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video-discorso all’indomani del viaggio a Kiev del premier polacco Andrzej Duda.

Aggiornamento ore 00:45. Kiev: “Nessuna concessione territoriale a Mosca”

Kiev non è disposta a fare concessioni territoriali alla Russia. Lo ha detto il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, in un’intervista alla Reuters ripresa da Ukrinform. “La guerra non si fermerà (dopo qualsiasi concessione). Sarà solo messa in pausa per un po’ di tempo. Dopo un po’, con rinnovata intensità, i russi costruiranno le loro armi, rafforzeranno la manodopera e lavoreranno sui loro errori, si modernizzeranno un po’, licenziando molti generali. E cominceranno una nuova offensiva, ancora più sanguinosa e su larga scala”, ha aggiunto.

