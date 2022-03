Guerra in Ucraina, Putin: “Dal 31 marzo pagamento gas in rubli”. Il G7: “Decisione inaccettabile” [DIRETTA E VIDEO]

Trentatreesimo giorno di guerra, oggi, in Ucraina. Mentre non sembra fermarsi la pioggia di missili sulle città del Paese, sul campo, secondo le autorità di Kiev, le truppe russe che circondavano la Capitale, “dopo aver subito perdite significative”, si starebbero progressivamente ritirando così come quelle che occupavano la città di Slavutych, ad un tiro di schioppo da Chernobyl dove l’area della centrale nucleare continua a destare preoccupazione a causa dei raid che, nei giorni scorsi, hanno provocato nuovi pericolosi ed estesi incendi in tutta la zona. Nel frattempo il presidente Zelensky da un lato torna ad accusare l’Occidente (“Vi manca coraggio nell’aiutarci. A Mariupol 2mila bambini sono stati portati via da russi”) e dall’altro evoca la necessità che siano intavolate trattative dicendosi pronto ad accettare uno status di neutralità per l’Ucraina come parte di un accordo di pace con Mosca. E a proposito della ripresa dei negoziati tra Kiev e Mosca, il prossimo round si svolgerà “in presenza”, dal 29 al 30 marzo a Istanbul, in Turchia.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. Draghi a Zelensky: “Pieno sostegno all’Ucraina”. Il premier ha telefonato oggi il presidente ucraino, come confermato da Palazzo Chigi. Confermato il supporto dell’Italia alle autorità ed al popolo ucraino oltre alla piena disponibilità a contribuire nell’azione internazionale per porre fine alla guerra.

AGGIORNAMENTO ORE 15:45. Alexander Markushin, sindaco della città di Irpin (alle porte di Kiev), ha annunciato su Telegram la liberazione di quest’ultima dalle forze russe.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. “Su gas Mosca non farà beneficenza”. Così Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino: “Di sicuro non forniremo gas gratuitamente, questo è certo. Nella nostra situazione è quasi impossibile fare beneficenza”. Nelle dichiarazioni riportate dalla Tass Peskov non si è poi sbilanciato sulle misure che Putin potrebbe adottare contro i Paesi ostili.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30. Il G7: “Gas russo, inaccettabile pagamento in rubli”. Questa la breve dichiarazione rilasciata da Berlino, presidente di turno del G7, in merito alla decisione di Putin sul pagamento del gas russo in rubli.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Zelensky: “Russi stanno uccidendo sindaci delle nostre città”. Queste le parole del presidente ucraino all’Economist: “Li stanno rapendo e uccidendo, mentre alcuni non riusciamo a trovarli”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Garanti di sicurezza per Ucraina, nell’elenco anche l’Italia. E’ l’iniziativa U24, United for peace, lanciata da Zelensky e che vede coinvolti i paesi del Consiglio di sicurezza dell’Onu più Germania, Canada, Turchia e l’Italia stessa. “Contento di vedere l’Italia nell’elenco”, ha detto l’ambasciatore ucraino a Roma Melnyk.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Mosca: “Incontro Putin-Zelensky sarebbe controproducente”. Sono le parole del ministro degli Esteri russo Lavrov. Il Cremlino ha intanto rilasciato un commento sulle dichiarazioni di Joe Biden, definite “allarmanti”.

AGGIORNAMENTO ORE 9,52. Come riporta Ria Novosti, dal momento che dal 31 marzo il “saldo” dovrà essere effettuato in rubli, il leader russo Vladimir Putin ha incaricato il Consiglio dei ministri, la Banca centrale e Gazprom di attuare misure per modificare la valuta di pagamento delle forniture di gas ai Paesi dell’Ue ed a tutti quelli che hanno introdotto misure restrittive nei confronti della Russia.

AGGIORNAMENTO ORE 9,50. “Non pagheremo il gas russo in rubli”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, citato dall’agenzia Bloomberg. “I contratti prevedono il pagamento del carburante in euro e i contratti dovrebbero essere modificati per cambiare i termini”, ha spiegato Descalzi.

AGGIORNAMENTO ORE 09,46. “La nostra intelligence ha riportato possibili provocazioni da parte degli occupanti, pertanto oggi non ci sarà alcun corridoio umanitario in Ucraina per motivi di pubblica sicurezza. Lo ha reso noto la vice prima ministra Iryna Vereshcuk su Telegram.

AGGIORNAMENTO ORE 8,50. La Croce Rossa ha reso noto che, al momento, non è ancora in grado di far entrare alcun aiuto nella città martire di Mariupol assediata poiché richiede che la Russia e l’Ucraina garantiscano un passaggio sicuro. Lo ha detto il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), citato dalla Bbc.

AGGIORNAMENTO ORE 08:48. Sarebbe salito a 143 il numero dei bambini morti dall’inizio della guerra in Ucraina. È il bilancio fatto dalla commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, Lyudmila Denisova. I feriti sarebbero 216.

AGGIORNAMENTO ORE 7:46. Secondo quanto reso noto dalle truppe ucraine, cinque attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Lugansk sarebbero stati respinti. Nei raid, i soldati del Cremlino avrebbero perso due carri armati, un veicolo di fanteria e un’auto. I russi avrebbero perso anche quattro aerei, un elicottero e due velivoli senza pilota.

AGGIORNAMENTO ORE 7,15. Il mondo scende in piazza per invocare la pace e Volodymyr Zelensky ringrazia il “numero impressionante di persone nelle piazze d’Europa e in altri continenti” che protestano contro l’invasione russa dell’Ucraina. “Questo – ha detto il presidente sui social – è estremamente importante. Perché quando le persone sono in piazza, i politici non faranno più finta di non sentire noi e voi, di non sentire l’Ucraina”. “Non permetteremo a nessuno di dimenticare le nostre città, Mariupol e altri centri che le forze russe stanno distruggendo. Sempre più persone nel mondo sono dalla parte dell’Ucraina, dalla parte del bene in questa battaglia contro il male. E se i politici non sanno seguire le persone, noi gli insegneremo. Questa è la base della democrazia e del nostro carattere nazionale”.

AGGIORNAMENTO ORE 6,40. “Garanzie di sicurezza e lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato. Siamo pronti ad accettarlo come parte di un accordo con la Russia”. Così Volodymyr Zelensky, in un’intervista con giornalisti indipendenti russi riportata dalla Cnn.

AGGIORNAMENTO ORE 06,31. Secondo i media internazionali (che citano fonti locali), le truppe russe avrebbero lasciato la città di Slavutych, appena fuori da Chernobyl (luogo in cui risiedono i lavoratori della centrale nucleare). Nel suo ultimo rapporto, l’esercito ucraino sostiene che i russi avrebbero ritirato anche le truppe che circondavano Kiev, questo dopo aver subito molte perdite.

AGGIORNAMENTO ORE 6,28. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine teme che la Russia stia trasportando missili “Iskander” a Kalinkavichy, nel sud-est della Bielorussia.

AGGIORNAMENTO ORE 6,05. Secondo quanto affermato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, Berlino starebbe valutando l’acquisto di un sistema di difesa antimissile per proteggersi da un eventuale attacco russo.

AGGIORNAMENTO ORE 1,25. In un video shock (che circola online) si vedono quelli che sembrano essere soldati ucraini sparare contro le ginocchia di presunti prigionieri russi. L’episodio sarebbe accaduto durante un’operazione nella regione di Kharkiv. “Il governo lo sta prendendo molto sul serio e ci sarà un’indagine immediata. Siamo un esercito europeo e non prendiamo in giro nostri prigionieri. Se è accaduto davvero, si tratta di un comportamento assolutamente inaccettabile” ha detto il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych. Tuttavia, secondo il capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi, si tratterebbe solo di una montatura volta a screditare l’esercito di Kiev.

AGGIORNAMENTO ORE 1,00. Secondo Mikhail Podoliak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, i missili di Mosca starebbero bersagliando senza tregua le città di Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr e Rivne. “Sempre più missili ogni giorno. Mariupol sotto un bombardamento ‘a tappeto'”, scrive il consigliere di Zelensky. “La Russia non ha più umanità, civiltà. Solo missili, bombe e tentativi di cancellare l’Ucraina dalla faccia della terra”, commenta Podoliak.

AGGIORNAMENTO ORE 0:51. “Non ho chiesto un cambio di regime in Russia”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva se nel discorso pronunciato a Varsavia, in cui aveva detto che Vladimir Putin “non può restare al potere”, facesse riferimento a un cambio al Cremlino. La precisazione è stata riferita dai giornalisti al seguito del presidente americano, che lo hanno interpellato all’uscita dalla messa in una chiesa a Georgetown.

AGGIORNAMENTO ORE 0:12. Maksym Kagal, campione del mondo ucraino di kickboxing, è stato ucciso in combattimento, mentre difendeva Mariupol. La notizia è stata riportata dal Kyiv Independent che cita l’allenatore dello sportivo Oleg Skirt. “Dormi tranquillo, fratello, la terra è tua, ti vendicheremo”, ha commentato l’allenatore. Kagal faceva parte della brigata Azov.

Tweets by Brave_spirit81