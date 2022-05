Guerra in Ucraina, Ong: Russia valuta sfilata di prigionieri il 9 maggio. Germania pronta all’embargo sul petrolio russo [DIRETTA E VIDEO]

La guerra in Ucraina è entrata nel suo 68esimo drammatico giorno. “Tutti i capi di Stato che forniscono armi a Kiev devono essere consegnati alla giustizia come criminali di guerra“, ha tuonato il presidente della Duma, la “camera bassa” del Parlamento russo, Vyacheslav Volodin. “I leader degli Stati europei guidati dalla Germania possono trascinare i loro popoli in enormi problemi”, ha aggiunto Volodin. Intanto nella città assediata di Mariupol è ripresa l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal. mentre, sul campo, nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno reso noto di aver respinto 10 attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Lugansk.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. “Il Cremlino potrebbe far sfilare 500 prigionieri di guerra ucraini il 9 maggio”. Lo riferisce l’ong Gulagu.net: la mossa sarebbe volta a mostrare il “potere e la superiorità” delle forze armate russe.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30. Germania pronta all’embargo sul petrolio russo. Così il ministro tedesco per gli Affari economici e l’azione climatica, Robert Habeck: “E’ un carico pesante da sopportare, ma siamo pronti a farlo. Avremo un problema locale e un aumento dei prezzi, ma l’economia nazionale nel suo insieme non sarà colpita nel suo insieme”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Mattarella: “Una guerra insensata non laceri legami culturali”. Il presidente ha parlato in occasione dei David di Donatello: “La scelta sciagurata della Federazione Russa di fare ricorso alla brutalità della violenza e della guerra non può e non deve lacerare quei preziosi legami tra i popoli europei che la cultura ha contribuito a costruire e a consolidare”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Kiev: ancora 200 civili e 20 bambini ad Azovstal. Lo afferma il comandante della 12a Brigata Operativa della Guardia Nazionale ucraina: “Il nemico è tornato ad utilizzare le armi non appena l’evacuazione dei civili è stata completata”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Turchia: “Attacchi russi rendono difficili negoziati di pace”. Lo rende noto il portavoce del presidente Erdogan: “Il protrarsi del conflitto rende il processo più difficile”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Israele convoca l’ambasciatore russo a Tel Aviv. Sotto accusa finiscono le “gravi” dichiarazioni rese dal ministro degli Esteri russo Lavrov in un’intervista a Zona Bianca (in onda su Rete 4) il quale ha paragonato il presidente ucraino Volodymir Zelensky ad Hitler. “Le dichiarazioni di Lavrov – ha accusato il ministro degli esteri israeliano Yair Lapid – sono sia imperdonabili e oltraggiose, sia un terribile errore storico”. “Dire che Hitler era un ebreo è come dire che gli ebrei si sono suicidati” ha aggiunto Lapid. Gli ebrei “non si sono uccisi da soli nella Shoah. Il più basso livello del razzismo contro gli ebrei è accusare gli ebrei stessi di antisemitismo” ha rimarcato ancora l’esponente politico israeliano aggiungendo che Israele si aspetta scuse.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. No dell’Ungheria a qualsiasi embargo Ue sulle importazioni russe di petrolio e gas, misura, questa, che sarebbe al centro di un nuovo pacchetto di sanzioni al quale Bruxelles starebbe lavorando. Lo ha annunciato il portavoce del governo Zoltan Kovacs. “La nostra posizione non è cambiata”, ha scritto l’esponente politico su Twitter. Per la stretta delle importazioni di greggio rimane necessaria l’unanimità degli stati membri.

AGGIORNAMENTO ORE 09:21. “Molto probabilmente” questa settimana il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avrà un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l’agenzia Anadolu citando dichiarazioni di Erdogan ai giornalisti, secondo cui Ankara o Istanbul potrebbero essere il punto di soluzione per le misure da adottare” per allentare la tensione in Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 08:55. Monito della Russia contro i Paesi che stanno sostenendo la resistenza ucraina: “Tutti i capi di Stato dei Paesi che forniscono armi all’Ucraina devono essere consegnati alla giustizia come criminali di guerra” ha detto il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin. “I leader degli Stati europei guidati dalla Germania possono trascinare i loro popoli in enormi problemi. Essi diventano parte del conflitto fornendo armamenti all’Ucraina”, ha spiegato il leader politico russo.

AGGIORNAMENTO ORE 08:33. Si combatte nelle regioni di Donetsk e Lugansk dove lo Stato Maggiore della Difesa ucraino ha affermato di aver respinto 10 attacchi russi sferrati nelle ultime 24 ore.

AGGIORNAMENTO ORE 08:30. Lo Stato Maggiore ucraino ha detto che le forze armate di Kiev hanno distrutto diverse attrezzature russe, tra cui due carri armati, 17 sistemi di artiglieria e 38 veicoli corazzati da combattimento.

AGGIORNAMENTO ORE 07:28. Sono riprese questa mattina, a partire dalle ore 7 (le 6 in Italia) le operazioni di evacuazione dei civili dall’acciaieria di Azovstal a Mariupol. Lo ha reso noto il Consiglio comunale della città ucraina, che ha indicato come gli autobus stiano partendo dal centro commerciale di Port City. Ieri, domenica 1 maggio, sono stati evacuati 100 civili.

AGGIORNAMENTO ORE 05:57. La Russia avrebbe già redatto un piano elaborato per invadere la Moldavia secondo uno schema che potrebbe ricalcare lo stesso scenario del Donbass ucraino. Lo riportano i media di Kiev, in linea con le valutazioni dell’intelligence occidentale, secondo cui Mosca non avrebbe capacità sufficienti per completare in sicurezza questa rotta senza rischiare di incappare nella difesa contraerea ucraina nella zona di Odessa.

Tweets by Brave_spirit81