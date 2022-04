Guerra in Ucraina, Mosca prepara l’assalto al Donbass. “Rubate sostanze radioattive letali da Chernobyl”, distrutto l’aeroporto di Dnipro [DIRETTA E VIDEO]

Prosegue senza soste la guerra in Ucraina. Se la situazione sembra essere meno drammatica a Kiev, dove si lavora alla riapertura delle ambasciate, i combattimenti si intensificano nell’area est del paese, che Putin vuole sottrarre definitivamente al controllo del governo di Zelensky. Proprio il leader ucraino ha incontrato Boris Johnson e ha tuonato: “La Russia non si fermerà all’Ucraina, vuole altri territori”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Via all’operazione Donbass? Immagini satellitari dell’8 aprile immortalano un convoglio militare russo lungo circa 12 chilometri che muove verso sud nella città di Velkyi Burluk, a est di Kharkiv.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. Distrutto l’aeroporto di Dnipro. In seguito a un bombar damento russo l’aeroporto di Dnipro è stato completamente distrutto. Lo ha detto il governatore regionale Valentin Reznitchenko. Intanto il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak fa sapere che un incontro tra Zelensky e Putin sarà possibile solo dopo la battaglia nel Donbass, che l’Ucraina ha intenzione di vincere. L’Agenzia statale ucraina per la gestione della zona di esclusione riferisce che i militari russi che hanno occupato la centrale nucleare di Chernobyl hanno rubato 133 sostanze altamento radioattive dai laboratori di ricerca potenzialmente letali.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Orrore a Mariupol e le parole di Zelenski. Il consigliere del sindaco di Mariupol Petr Andryushchenko scrive su Telegram che i russi stanno uccidendo i civili per strada in quella che viene definita una “ricerca di nazisti”, ovvero di “chiunque ama la sua Ucraina e non si è sottomesso all’occupante”. In tanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che “nessuna ha voglia di negoziare con chi tortura la nostra nazione. Ma non dobbiamo perdere le opportunità di una soluzione diplomatica. Bisogna far finire questa guerra”.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 Trovata fossa comune a Buzova con decina di corpi Altri orrori a due passi da Kiev. Una fossa comune con decine di corpi di civili è stata scoperta a Buzova, piccolo centro a pochi chilometri dalla capitale liberato nei giorni scorsi. Come riportano Reuters e Guardian, la fossa comune si trova vicino a una stazione di servizio e contiene un numero ancora imprecisato di vittime.

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 Bombe su palazzi e una scuola a Severodonetsk Una scuola e due condomini sono stati centrati dalle bombe russe in mattinata a Severodonetsk, nella regione di Lugansk. Lo riferisce Serhi Gadai, governatore regionale. “I russi stanno ammassando truppe per un’offensiva, nove i treni speciali per lasciare subito la regione”. Intanto secondo le autorità di Kiev sono 177 i bambini morti dall’inizio della guerra.

AGGIORNAMENTO ORE 08.00 Convoglio russo di dieci chilometri nel Donbass Le immagini satellitari hanno mostrato un convoglio lungo una decina di chilometri in movimento verso il sud con mezzi corazzati e artiglieria pesante. L’esercito russo, insomma, sembra concentrarsi nel Donbass, verso la città di Velykyi Burluk, che si trova a est di Kharkiv, seconda città dell’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 05.00 In Polonia oltre due milioni e mezzo di rifugiati Sono più di due milioni e mezzo i rifugiati in Polonia dall’inizio del conflitto. Circa 2,6 milioni, secondo quanto riferito dall’ambasciatore polacco a Roma. Quaranta i punti di accoglienza allestiti per gli ucraini nel paese.

AGGIORNAMENTO ORE 02.00 Stoltenberg: “Esercito Nato permanente ai confini” Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, come riporta il Telegraph, ha parlato di esercito permanente ai confini della Russia: “La Nato è nel mezzo di una trasformazione veramente fondamentale che riflette delle conseguenze a lungo termine delle azioni di Putin. La piccola presenza sul fianco orientale dell’Alleanza sarà sostituita da forze sufficienti a respingere tentativi di invasione ai danni di stati membri quali Estonia e Lettonia”.

AGGIORNAMENTO ORE 01.00 Zelensky: “Putin non vuole solo l’Ucraina” Il presidente ucraino Zelensky, in un video citato da Ukrinform, mette in guardia l’Europa: “”L’aggressione russa non doveva essere limitata alla sola Ucraina, alla distruzione della nostra libertà e delle nostre vite. L’intera Europa è un obiettivo per la Russia. Noon è solo dovere morale di tutte le democrazie, di tutte le forze europee, sostenere il desiderio di pace dell’Ucraina”.