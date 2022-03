Guerra in Ucraina: Mariupol “ridotta in cenere”. Standing ovation alla Camera per Zelensky: “Italia, aiutaci” [DIRETTA E VIDEO]

Ventisettesimo giorno di guerra in Ucraina. Sirene antiaeree in quasi tutte le regioni del Paese mentre a Kiev è scattato nuovamente il coprifuoco. Mariupol è invece ormai “ridotta in cenere”, come riferito da Zelensky. Lo stesso presidente ucraino pone le condizioni per una pace: “Solo se c’è garanzia di sicurezza dei Paesi Nato”. Cresce la tensione tra Russia e Stati Uniti: Biden attacca Putin dicendo che Mosca valuta l’uso di “armi chimiche e biologiche”, il capo del Cremlino smentisce e richiama l’ambasciatore Sullivan.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 Zelensky parla col Papa e poi alla Camera Dopo una telefonata con Papa Francesco, che gli ha rinnovato la promessa di pregare incessantemente perché la guerra finisca presto, il leader ucraino Zelensky è intervenuto in collegamento con la Camera dei Deputati, dove è stato accolto da una standing ovation: “Vi parlo da Kiev, che è come per voi Roma, un centro di cultura che ora ha bisogno di vivere in pace. L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo e loro vogliono entrare in Europa, ma la barbarie non deve entrare in Europa”. E ancora: “Durante la pandemia abbiamo inviato i nostri medici in Italia. Anche voi italiani ci avete sostenuto quando abbiamo avuto l’alluvione, tuttavia l’invasione dura da 27 giorni, dunque abbiamo bisogno di altre sanzioni, di altre pressioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 Quindicimila perdite tra i soldati russi Una carneficina, con soldati spesso giovanissimi letteralmente mandati allo sbaraglio. Sono pesantissime le perdite tra le truppe di Putin, secondo quanto dichiarato in audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone: “Si calcolano intorno a 15mila uomini le perdite russe in Ucraina. Sono numeri abbastanza alti. Putin ha usato truppe che arrivavano da lontano, giovani e poco motivate, mentre gli ucraini combattono per le loro case”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:30. Unicef Italia: “3,3 milioni di bambini sfollati” Come rivelato da Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, sono 3,3 milioni i bambini sfollati a causa del conflitto in Ucraina: “Hanno bisogno di tutto, sono profondamente traumatizzati, portano cicatrici indelebili di questo conflitto e dell’assedio di molte città”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. “Truppe russe hanno scorte solo per 3 giorni”. E’ la stima di Kiev su munizioni e cibo a disposizione dell’esercito di Mosca. La situazione, fanno sapere, “vale anche per il carburante”.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Sirene antiaeree in quasi tutte le regioni dell’Ucraina. Lo riporta il Kyiv Independent.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Biden: “Putin valuta uso di armi chimiche e biologiche”. Questa l’accusa del presidente americano: “Putin è con le spalle al muro e ora sta preparando nuove operazioni sotto falsa bandiera, accusando Kiev di avere armi biologiche e chimiche. Questo è un chiaro segnale che stia valutando di usarle entrambe”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Zelensky: “Mariupol distrutta. Accordo di pace solo se Paesi Nato garantiscono sicurezza”. Queste le parole del presidente ucraino: “I membri della Nato hanno paura della Russia e per questo non concedono l’adesione all’Ucraina. Va bene, allora dateci altre garanzie di sicurezza”. Sulla situazione del conflitto ha aggiunto: “Non concediamo compromessi, dobbiamo resistere all’invasore. Gli occupanti stanno riducendo in cenere Mariupol, ma la città sopravviverà”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Putin richiama ambasciatore Usa. Il capo del Cremlino, irritato dai commenti del presidente Biden, avrebbe inviato una dura protesta a John Sullivan, ritenendo le dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca “inaccettabili”. Putin fa riferimento alla definizione di “criminale di guerra”.

