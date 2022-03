Guerra in Ucraina: Mariupol assediata. Negoziati in corso, Kiev: “Mosca poco seria” [DIRETTA E VIDEO]

La guerra in Ucraina entra nel suo ventiseiesimo, drammatico giorno. Le sirene antiaeree non smettono di suonare a Kiev, Kharkiv e Leopoli. In particolare, nella capitale ucraina le bombe si sono abbattute su diverse abitazioni e su un centro commerciale provocando la morte “di almeno sei persone” come hanno riferito i media locali. L’Ucraina avrebbe intanto respinto la richiesta di Mosca di consegnare di Mariupol. La Russia aveva infatti chiesto il ritiro dei militari dalla città assediata, e al contempo, aveva aperto la strada per un cessate il fuoco che consentisse l’apertura di corridoi umanitari. La tregua, al momento, sembra essere saltata e a Mariupol si combatte ancora.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00. “Negoziati sono poco seri”. Sono le parole di uno dei consiglieri del presidente ucraino Zelensky, Alexander Rodnyansky: “Le trattative servono a far pensare all’Occidente che ulteriori sanzioni non siano necessarie, per spostare l’attenzione da ciò che sta accadendo sul campo di battaglia. Non si cerca realmente la pace mentre si bombardano città su larga scala”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. In corso negoziati tra le due delegazioni. Dopo una prima fase di dialogo le trattative sono passate al formato dei gruppi di lavoro.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. “Quattro giornalisti rapiti a Melitopol”. Lo riferisce Ukrinform, media ucraino, via Telegram.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Zelensky a UE: “Stop a commercio con la Russia”. Il presidente ucraino ha richiesto all’Europa di interrompere tutti gli scambi commerciali con Mosca.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Mariupol assediata, nuovo coprifuoco a Kiev. Sempre più critica la situazione a Mariupol, attaccata anche dal mare. A testimoniarlo una cittadina sui social riportata da diverse testate ucraine: “In città tutti aspettano la morte, è solo questione di giorni”. Nella capitale, invece, da stasera a mercoledì il sindaco ha annunciato un nuovo coprifuoco.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Navi russe aprono il fuoco sul porto di Odessa “in modo indiscriminato”. L’artiglieria delle Forze armate ucraine ha risposto al fuoco, allontanando le navi dalla riva.

AGGIORNAMENTO ORE 8:25. Pare sia stata arginata la perdita di ammoniaca riscontrata nell’impianto chimico Sumykhimprom di Sumy, città di circa 263mila abitanti presa regolarmente di mira dalle truppe russe nelle ultime settimane. Almeno questo è quanto ha annunciato il governatore regionale, Dmytro Zhyvytsky, senza precisare da cosa sia stata causata la perdita. L’impianto si trova alla periferia della città nell’Est dell’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 7:50. L’esercito russo potrebbe scagliare una nuova offensiva, con obiettivo Kiev, nelle prossime settimane. È quanto sostiene l’intelligence britannica, segnalando che nel nord della capitale ucraina sono proseguiti pesanti combattimenti. Al momento, le forze che avanzano dalla direzione di Hostomel, sono state respinte da una feroce resistenza ucraina ed i mezzi corazzati russi “restano a oltre 25 chilometri dal centro della capitale”.

AGGIORNAMENTO ORE 7:40. Due missili russi avrebbero centrato, la scorsa notte, un campo d’addestramento militare a Rivne, nell’Ovest del Paese. Lo ha rivelato il capo dell’amministrazione regionale Vitaliy Koval.

AGGIORNAMENTO ORE 6:51. Parla di otto morti il bilancio del bombardamento russo del centro commerciale “Retroville” a Kiev. Lo riferiscono i media locali secondo i quali il centro sarebbe stato investito da una potentissima esplosione che ha lasciato un cratere largo diversi metri e da cui poi sarebbe scaturito un grosso incendio. Sul posto sono intervenute 11 unità con attrezzature antincendio e 63 uomini.

AGGIORNAMENTO ORE 6:21. Il presidente americano Joe Biden si recherà in visita in Polonia il 25 marzo, subito dopo aver partecipato al vertice della Nato ed al Consiglio europeo di Bruxelles sull’Ucraina. Lo riferisce la Casa Bianca. A Varsavia il presidente Usa avrà un incontro bilaterale con il leader polacco Andrej Duda.

AGGIORNAMENTO ORE 6:23. Un attacco aereo russo avrebbe provocato la fuoriuscita di ammoniaca dall’impianto chimico Sumykhimprom nell’Est del Paese. Lo riporta il Kyiv Independent. Anche se al momento non sembrano esserci rischi per i residenti, le autorità hanno consigliato alle persone residenti nell’area interessata di rifugiarsi immediatamente sottoterra, andare nei loro bagni, aprire le docce e respirare attraverso una benda umida qualora dovesse venire rilevata ammoniaca.

AGGIORNAMENTO ORE 6:56. La Svizzera si è detta pronto ad ospitare i colloqui tra Ucraina e Russia. Lo riporta il Kyiv Independent. Si spera che “le pistole tacciano presto” ha detto il presidente Ignazio Cassis specificando che la Svizzera “è pronta a mediare o a ospitare negoziati”.

AGGIORNAMENTO ORE 05:27. Colloquio telefonico, in giornata, tra il presidente americano Joe Biden, l’omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il premier britannico Boris Johnson. Obiettivo del vertice a cinque: discutere “una risposta coordinata all’attacco immotivato e ingiustificato della Russia all’Ucraina”.

