Guerra in Ucraina, l’Onu: “Nessuna possibilità di un cessate il fuoco”. Scholz: “Irritato per il no a visita di Steinmeier a Kiev” [DIRETTA E VIDEO]

Quarantanovesimo giorno di guerra in Ucraina. Le truppe di Kiev hanno catturato l’oligarca filorusso Viktor Medvedchuk. Zelensky, in un messaggio su Telegram, ha proposto uno scambio a Mosca tra lui e i prigionieri ucraini. Biden torna all’attacco di Putin, accusando il capo del Cremlino anche di “genocidio”.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. L’Onu: “Nessuna possibilità di un cessate il fuoco”. Secondo Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “al momento non c’è la possibilità di un cessate il fuoco globale in Ucraina”. Guterres ha riferito alla stampa che si attende una risposta dalla Russia su vari cessate il fuoco locali funzionali all’evacuazione di civili dalle aree di combattimento e alla creazione di corridoi umanitari sicuri.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30. Nuove armi Usa per Ucraina includono artiglieria pesante. Del pacchetto di nuovi aiuti militari dagli Stati Uniti all’Ucraina fanno parte sistemi di artiglieria pesante come obici in grado di colpire con precisione a 70 chilometri di distanza. Lo riporta la Reuters, che cita una fonte del Congresso.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Zelensky dice no a Steinmeier, tensione con la Germania. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice no alla visita a Kiev del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e il cancelliere Olaf Scholz fa sapere di provare “irritazione” per questo rifiuto. “La Germania continuerà a consegnare armi all’Ucraina ma in modo ragionevole e nell’ottica di impedire che Berlino venga trascinata nel conflitto”, le parole di Scholz.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Zelensky: 500mila ucraini deportati in Russia. L’appello delle chiese europee. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, nel corso del suo intervento al Parlamento estone, più di 500mila ucraini sono stati deportati in Russia. Intanto, attraverso una lettera, le chiese europee chiedono ai presidenti Putin e Zelensky chiedono una tregua pasquale, dalla mezzanotte del 17 aprile alla mezzanotte del 24 aprile.

AGGIORNAMENTO ORE 11:45. Mosca annuncia la resa dei soldi ucraini a Mariupol, Kiev smentisce. Il ministero della Difesa russo annuncia che “a Mariupol si sono arresi 1.026 militari ucraini, tra cui 162 ufficiali e 47 soldatesse”. Ma Kiev non conferma.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Bombardamenti su Kharkiv e Mariupol. Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine, attraverso Facebook, fa sapere che non si fermano i bombardamenti russi su Kharkiv e Mariupol, dove sono state colpite infrastrutture. Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, riferisce che oltre 100mila persone in attesa di evacuazione.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. Da USA altri 700 mln per assistenza militare per l’Ucraina. Lo riporta la Cnn: salirebbero così a 3 mld i fondi stanziati finora dal presidente Biden per la nazione attaccata dai russi.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00. Zelensky: “Nuovo pacchetto di sanzioni includa anche il petrolio”. Così il presidente ucraino: “Solo l’abbandono da parte dell’Europa delle risorse energetiche russe e la completa restrizione del sistema bancario russo possono essere un argomento per Mosca per cercare la pace”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Ucraini catturano Medvechuk, Zelensky propone scambio con prigionieri. Il presidente ucraino ha parlato della cattura dell’oligarca filorusso da parte dell’intelligence ucraina in un messaggio su Telegram.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Biden: “Putin autore di un genocidio, sta cancellando l’idea di essere ucraini”. Così il presidente americano: “Le prove dell’esistenza di un genocidio stanno aumentando, sono anche di più rispetto a settimana scorsa”. Parlando di inflazione, ha aggiunto: “Il vostro bilancio, la vostra capacità di fare il pieno dell’auto non possono dipendere da un dittatore che dichiara guerra e commette un genocidio dall’altra parte del mondo”.