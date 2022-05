Guerra in Ucraina, il sindaco di Mariupol: “Scomparsi 11 bus con i civili evacuati”. Draghi: “Priorità è cessate il fuoco”. Telefonata Putin-Macron [DIRETTA E VIDEO]

69esimo giorno di conflitto in Ucraina. La tensione è ancora alle stelle, soprattutto a Mariupol, dove l’acciaieria Azovstal è stata bersaglio di altri bombardamenti. Nel mirino dei russi anche Odessa, su cui sono stati lanciati missili. Il dramma della guerra nei numeri dell’Onu: 3mila le vittime tra i civili, 5,5 milioni le persone fuggite dal Paese. Ieri l’ong Gulagu.net ha fatto sapere che “il Cremlino potrebbe far sfilare 500 prigionieri di guerra ucraini il 9 maggio”.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30. Il governo ungherese nega di aver saputo in anticipo dal Cremlino dell’intenzione di scatenare un conflitto un ucraino. Secca la smentita da parte di fonti istituzionali di Budapest, dopo le gravi accuse del capo del Consiglio di Sicurezza ucraino Oleksiy Danilov, che aveva paventato l’opportunità, da parte di Orban, di approfittare della situazione per annettere la Transcarpazia.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30. Due ore di colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e quello francese Emmanuel Macron. Nel corso del summit, Putin ha ribadito che la causa della crisi alimentare globale è da ricercare, a suo avviso, nelle sanzioni dell’Occidente alla Russia. Ha inoltre chiesto al suo omologo francese di interrompere, con gli alleati, la fornitura di armi all’Ucraina. Macron, dal canto suo, ha invitato Putin a porre fine immediatamente all’operazione speciale.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Attacco russo all’acciaieria Azovstal. Le forze di Mosca stanno provando dal mattino a entrare nell’impianto, anche con l’utilizzo di blindati. Secondo il comandante della 12esima brigata operativa della Guardia nazionale ucraina, Denis Schlega, tutti gli assalti sono stati respinti ma ci sono 500 civili che rischiano la vita nell’acciaieria.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Il premier italiano Mario Draghi ha parlato alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Dopo aver condannato l’invasione russa ha detto che “lavoriamo per la pace in Ucraina. La nostra priorità è raggiungere quanto prima il cessate il fuoco”. Draghi ha aggiunto che la guerra ha posto l’Unione europea “davanti a una delle più gravi crisi della sua storia”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, lancia l’allarme: “Solo 3 dei 14 autobus con a bordo civili evacuati sono arrivati a destinazione nel territorio controllato dal governo ucraino. 11 bus sono scomparsi: dovevano andare verso Zaporizhzhia”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha scritto su Telegram che “il presidente ucraino Vladimir Zelensky non vuole la pace, per lui la pace è la fine. Continuerà a mendicare all’Occidente armi e denaro”.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30. In un’intervista al Corriere della Sera, Papa Francesco ha dichiarato che “al momento non andrò a Kiev. Prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin”.

AGGIORNAMENTO ORE 9:00. Secondo la Gran Bretagna, in seguito all’invasione in Ucraina l’esercito russo sarebbe diventato “notevolmente più debole”.

AGGIORNAMENTO ORE 8:00. L’esercito ucraina comunica che si sono registrati pesanti bombardamenti nella regione di Zaporizhzhia. Colpite in particolare le città di Tokmak e Berdyansk.

AGGIORNAMENTO ORE 7:00. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista ad Al-Arabiya, ha assicurato che Kiev “non sta conducendo operazioni militari in territorio russo”. Dall’Ucraina: “L’Ungheria sapeva in anticipo dell’invasione”.

Tweets by Brave_spirit81