Si combatte strada per strada a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky guida la resistenza e pubblica un nuovo video su Twitter: “Non credete alle fake news, sono ancora qui. Girano molte informazioni false on line, secondo cui inviterei il nostro esercito a deporre le armi, e che è in corso l’evacuazione. Ma io sono qui. Non deporremo le armi, difenderemo il nostro stato”.

Ore 15:00 – BOTTA E RISPOSTA MOSCA-KIEV SUI NEGOZIATI. “PUTIN SIA DICHIARATO CRIMINALE DI GUERRA”. Come riferisce la Tass, il Cremlino punta il dito contro l’Ucraina, accusata di rifiutare i negoziati con Mosca. Dunque, nel pomeriggio le forze russe avanzeranno ancora. Immediata la replica dell’Ucraina: “Poste condizioni inaccettabili, volevano costringerci alla resa”. Intanto il parlamento ucraina chiede alla comunità internazionale di dichiarare Vladimir Putin criminale di guerra.

ore 13.45 – Coprifuoco a Kiev dalle 17 alle 8 del mattino. Lo ha annunciato il sindaco, Vitalii Klitschko, allo scopo di garantire “una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti”. Intanto l’ambasciata statunitense a Minsk invita via Twitter tutti i cittadini che al momento si trovano in Bielorussia a lasciare il paese.

ore 13.00 – Primi effetti delle sanzioni anti-russe: una nave commerciale che trasportava veicoli a San Pietroburgo, sospettata di appartenere a una compagnia russa nel mirino dell’UE, è stata dirottata dalle autorità francesi dalla Manica a Boulogne-sur-Mer. Intanto, come riporta Bloomberg, l’Authority russa che sovrintende ai media ha chiesto (eufemismo) a dieci organi d’informazione di rimuovere i resoconti di vittime civili in seguito all’attacco russo in Ucraina e di riportare solo notizie che abbiano ricevuto il via libera dal governo.

ore 12.15 – Nuovo videomessaggio di Zelensky su Telegram: “Abbiamo respinto l’attacco russo. Kiev e le altre città chiave sono controllate dal nostro esercito. Stiamo proteggendo il paese, la nostra terra, il futuro dei nostri bambini”. Poi ancora: “Gli occupanti volevano conquistare la nostra capitale e installare i loro pupazzi come a Donetsk. Abbiamo infranto il loro piano”.

ore 11.30 – È già tragico il conteggio delle vittime del conflitto. Gravissime le perdite tra i civili, alcune purtroppo riguardano i bambini. Secondo il ministero della Salute dell’Ucraina, infatti, “il bilancio delle vittime dell’invasione russa dell’Ucraina è finora di almeno 198 morti, tra i quali tre bimbi”. Per il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, “la notte è stata dura, ma non ci sono truppe russe nella capitale. Il nemico sta cercando di entrare dal lato di Gostomel e da Zhitomir“.

ore 10.45 – Da Mosca ribadiscono che gli attacchi sono rivolti sono a obiettivi militari, giunge però notizia che un palazzo residenziale è stato centrato in pieno da un missile russo nel corso della notte a Kiev. Il razzo ha colpito l’edificio tra il 18mo e il 21mo piano. Sconosciuto il numero delle vittime, alto quello dei feriti. In corso l’evacuazione dello stabile, a opera dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco dell’amministrazione cittadina di Kiev.

ore 10.00 – Zelensky annuncia di aver parlato col presidente del Consiglio Europeo Michel e con la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Rifiutata l’offerta degli Stati Uniti di lasciare il paese: “Mi serve un aiuto militare, non un passaggio”. Intanto sono 35mila i profughi ucraini che hanno attraversato il confine con la Polonia nelle ultime 24 ore. Porte aperte, stavolta, dalle autorità di Varsavia che sull’accoglienza dei profughi aveva avuto atteggiamenti diversi in passato.

ore 9.15 – Ecco il bollettino dettagliato delle forze armate di Mosca. Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, l’esercito aggressore ha colpito la notte scorsa in Ucraina “un totale di 821 obiettivi di infrastrutture militari, di cui 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa, 48 stazioni radar”.

ore 8.30 – Le forze russe hanno annunciato di aver distrutto sette caccia e 87 carri armati dell’esercito ucraino. Ma la resistenza è tutt’altro che piegata. Scrive ancora il presidente ucraino Zelensky su Twitter: “È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la lunga discussione e decidere sull’adesione dell’Ucraina all’Unione europea“. Nel frattempo il presidente Usa Biden annuncia lo stanziamento di 600 milioni di dollari all’Ucraina per “assistenza militare”. Parla anche Macron da Parigi: “La guerra sarà lunga, meglio prepararsi”.

ore 7.45 – Secondo l’esercito ucraino, Mosca sin qui ha perso 3500 soldati e non ha raggiunto significativi obiettivi strategici. Duecento i prigionieri in mano alle forze ucraine. Ancora Zelensky su Twitter: “Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando! L’Ucraina non solo è sopravvissuta ma sta vincendo”.

ore 7.00 – La notte è passata senza che l’assalto russo abbia portato alla conquista della capitale, ancora saldamente sotto il controllo delle forze ucraine. Secondo l’esercito di Kiev, una colonna di forze russe (due camion con carri armati, due auto e un carro armato) è stata neutralizzata in prossimità della stazione di Beresteiska. Respinto anche un attacco a Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale. Forze russe, invece, hanno conquistato la città di Melitopol.

