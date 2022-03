Guerra in Ucraina: attacchi a Dnipro e Lutsk, colpito asilo. L’Ue: “Pronti a nuove sanzioni” [DIRETTA E VIDEO]

Entriamo nel sedicesimo giorno di guerra in Ucraina. L’avanzata delle truppe russe non si ferma: primi bombardamenti a Dnipro e Lutsk, città che finora non erano state ancora attaccate. Colpito anche un asilo: una persona sarebbe rimasta uccisa. I leader Ue tornano alla carica e si dicono “pronti a nuove sanzioni”. Fondamentale che Putin “garantisca i corridoi umanitari”. Mosca che, intanto, ha permesso ad una squadra di riparazione ucraina di intervenire sulla rete elettrica danneggiata a Chernobyl. La Cina si definisce “molto preoccupata” e speranzosa che “la pace possa tornare il prima possibile”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. Zelensky: “Russi hanno attaccato corridoio umanitario”. “Non c’è stato un cessate il fuoco – spiega il presidente ucaino -. Carri armati russi hanno aperto deliberatamente il fuoco vicino Mariupol su un corridoio di vita”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Colpite per la prima volta le città di Dnipro e quella occidentale di Lutsk. Nella prima sarebbe stato colpito anche un asilo mentre nell’altra è stato preso di mira un aeroporto e una fabbrica adibita alla riparazione di aerei da combattimento.

AGGIORNAMENTO ORE 06:30. Cina preoccupata: “Evitare escalation”. Così il premier Li Keqiang: “Speriamo che la pace possa tornare il prima possibile, Russia e Ucraina vanno sostenute affinché possano superare le differenze”.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. USA verso fine dei rapporti commerciali con la Russia. E’ quanto riporta l’agenzia Bloomberg: il presidente Biden sarebbe pronto a revocare i privilegi commerciali a Mosca.

AGGIORNAMENTO ORE 05:50. UE: “Garantire corridoi umanitari, pronti a nuove sanzioni”. I leader Ue parlano al termine del vertice di Versailles: “Serve accesso umanitario sicuro e senza ostacoli per vittime e sfollati che si trovano in Ucraina”. Chiesta anche la protezione e la “sicurezza degli impianti nucleari”, in collaborazione con l’Aiea. L’alternativa sono “nuove sanzioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. L’Aiea programma ispezioni “fisiche” nelle centrali nucleari ucraine. Nel frattempo Mosca ha concesso ad una squadra ucraina di entrare a Chernobyl per riparare la rete elettrica che aveva smesso di comunicare con l’Agenzia.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30. Draghi: “Putin non bombardi i civili”. Lo ha detto il premier italiano prima del vertice di Versailles: “Gli abbiamo chiesto tante volte di cessare le ostilità”. Poi Draghi ha dichiarato che “la nostra economia non è in recessione”, riconoscendo però che “c’è stato un rallentamento della crescita”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:15. Putin ‘minaccia’ le imprese che chiudono in Russia. Oggi ha parlato di nuovo Vladimir Putin, annunciando “azioni dure” contro le “imprese straniere che chiudono in Russia”. Come riferisce Gazeta.ru, nel corso dell’incontro con i membri del governo ha affermato che aiutare i residenti del Donbass era un dovere della Russia. E che “l’economia della Federazione Russa si sta adattando alla nuova situazione: ciò porterà a un aumento dell’indipendenza e della sovranità”. Inoltre ha assicurato che Mosca adempirà a tutti i suoi obblighi per la fornitura di risorse energetiche all’Europa e ad altre regioni del mondo, esortato l’Occidente a non incolpare la Russia per l’aumento dei prezzi dell’energia.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. Uccisi 71 bambini dall’inizio della guerra. Liudmyla Denisova, incaricata dei Diritti umani al Parlamento ucraino, fa sapere che dall’inizio della guerra sono stati uccisi 71 bambini, oltre 100 i feriti. Intanto il sindaco di Kiev riferisce che la metà della popolazione della capitale ucraina ha già abbandonato la città.

Tweets by Brave_spirit81