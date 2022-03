Guerra in Ucraina, anche Ezio Greggio in campo: così salverà 51 persone

“E’ partito oggi il bus della Missione ponte Ucraina-Italia-Monaco organizzato da Ezio Greggio con la sua Associazione di solidarietà di Monaco e altri amici italiani e di Monaco in aiuto degli ucraini in fuga dalla guerra, attualmente ospitati in un campo profughi in Polonia.

L’autobus porterà in Italia 51 persone in questo primo viaggio della salvezza, prevalentemente donne e bambini che hanno parenti e amici che li ospiteranno in Italia. Le altre persone che non hanno una destinazione verranno ospitate attraverso strutture della Comunità di Sant’Egidio.

“E’ mio padre Nereo che mi ha insegnato la solidarietà – ha dichiarato Ezio – un uomo che ha passato più di 3 anni in guerra, le difficoltà del fronte e del campo di concentramento. Ma anche quelle delle famiglie italiane dei miei parenti durante l’occupazione nazista mi hanno reso sensibile fin da ragazzo al dramma della guerra. Il mio amico Francesco Nespega di Roma, andato personalmente pochi giorni fa a recuperare i primi profughi con un van, mi ha raccontato la sua esperienza: ho capito che si poteva fare qualcosa di concreto, e come faccio da 28 anni per i reparti di neonatologia, ho agito direttamente e ho organizzato questa prima missione. Da oggi inizia questo ponte tra Monaco- Italia – Ucraina per portare in salvo tante persone e dare loro una speranza di fuggire dall’orrore della guerra, dare loro speranza e un po’ di serenità in attesa che questo dramma finisca e possano in futuro tornare in Ucraina, dai loro cari e nelle loro case”.

(foto Riccardo Ghilardi)