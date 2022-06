Guerra, il ministro ucraino all’Italia: “Aspettiamo terzo invio di armi”. Zelensky: “A Severodonetsk si decide destino del Donbass” [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 106esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Mosca schiera carri armati vicino a Zaporizhzhia. La Russia ha schierato altri 30 carri armati T-62 a Vasylivka, villaggio a 35 km a sud di Zaporizhzhia.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00. Guterres: “Invasione russa deve finire”. Così il segretario generale dell’Onu: “Abbiamo bisogno di azioni immediate. L’accordo su grano e fertilizzanti, in questo senso, è essenziale”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Ministro ucraino all’Italia: “Attendiamo terzo invio di armi”. Così Oleksii Reznikov all’omologo Lorenzo Guerini.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Zelensky: “A Severodonestk si decide destino del Donbass”. Così il presidente ucraino: “Questa è una delle fasi più difficili dall’inizio della guerra, grato a coloro che ci difendono”.