Guerra, il G7: “Putin non vincerà, uniti per stop a import petrolio russo”. Scholz: “Non porteremo Nato in guerra” [DIRETTA e VIDEO]

Giorno numero 74 di guerra in Ucraina. La giornata si è aperta con la notizia di un bombardamento russo su una scuola nel Lugansk: almeno 60 civili sarebbero sotto le macerie. Ieri Kiev ha annunciato la riuscita dell’evacuazione di tutti i civili dall’acciaieria Azovstal. I militari, invece, non mollano e sfidano Putin: “Resisteremo ancora”, dice il comandante del battaglione Azov. Quello dei marine ucraini invece lancia l’allarme: “Il mondo non stia a guardare come in un reality, non lasciateci morire”.

AGGIORNAMENTO ORE 21:00. Il G7: “Putin non deve vincere la guerra”. Video call tra i leader del G7 in merito alla guerra in Ucraina: “Siamo uniti nella decisione che la Russia non debba vincere questa guerra contro l’Ucraina. Le azioni di Putin sono un’onta per la Russia e per il suo popolo”. La Casa Bianca ha inoltre rivelato che l’impegno del G7 è fermare l’import del petrolio russo.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Scholz: “Non porteremo Nato in guerra”. Così il cancelliere tedesco alla nazione: “Non ci deve essere una guerra mondiale. Sono profondamente convinto che Putin non vincerà, l’Ucraina resisterà”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. Battaglione Azov: “Non ci arrenderemo. Negoziati? Non si può con questi animali”. Parla il vice comandante del battaglione in una conferenza stampa online dall’acciaieria assediata di Mariupol: “La resa per noi è inaccettabile, anche perché non avremmo grandi possibilità di sopravvivere se catturati. Vogliono distruggerci, non possiamo negoziare con questi animali. Stiamo difendendo il mondo libero, non solo l’Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Putin parla alla Russia: “Vinceremo contro la feccia nazista”. Così il capo del Cremlino in un messaggio alla vigilia del 9 maggio, festa nazionale per la vittoria in Europa dell’Unione Sovietica sul nazismo: “E’ necessario preservare e trasmettere ai posteri la verità sugli anni della guerra”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Zelensky: “In Ucraina russi hanno messo in atto ricostruzione del nazismo”. Il presidente ucraino ha risposto così alle dichiarazioni di Putin: “I russi hanno organizzato una ripetizione fanatica del regime nazista, dalle idee alle azioni e ai simboli. Una riproduzione maniacale delle atrocità”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Bombe su scuola nel Lugansk: almeno 60 civili sotto le macerie. E’ accaduto nel villaggio di Bilohirivka. Almeno due i morti. Lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Sergii Gaidai, su Telegram ripreso da Ukrinform.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Sirene antiaeree in tutte le regioni dell’Ucraina. Le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato questa mattina in quasi tutte le regioni ucraine: lo riporta il Kyiv Independent.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky: “Lavoriamo per far uscire i militari dalla Azovstal”. Così il presidente ucraino: “Stiamo preparando la seconda fase della missione di evacuazione: i feriti e i medici. Insieme a loro i nostri militari, eroi a difesa di Mariupol”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Il comandante dei marine della Azovstal: “Non lasciateci morire”. Così Serhiy Volyna: “Sembra come se mi fossi ritrovato in un reality show infernale, dove noi siamo i militari, combattiamo per le nostre vite, tentiamo ogni possibilità per salvarci, e il mondo intero sta solo a guardare una storia interessante. L’unica differenza è che questo non è un film e non siamo personaggi di fantasia”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Kiev fa sapere che tutti i civili sono stati evacuati dall’acciaieria Azovstal di Mariupol.

