Guerra, hacker di Killnet minacciano Italia. Vertice Ue: stallo su sanzioni, altri aiuti militari a Kiev [DIRETTA E VIDEO]

Siamo al 95esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00. Vertice Ue: stallo su sanzioni, avanti su aiuti militari a Kiev. Il vertice europeo, che continuerà nella giornata di domani, ha stabilito diversi punti da intraprendere nel conflitto in Ucraina. Nessun accordo per ora sull’embargo al petrolio russo nel sesto pacchetto di sanzioni. L’Ue continuerà a fornire assistenza militare all’Ucraina. Resta fuori dal testo un richiamo alla “tregua”.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00. Zelensky: “In Donbass condizioni estremamente difficili”. Così il presidente ucraino in visita alle truppe al fronte nella città di Kharkiv.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Hacker di Killnet: “Lunedì colpiremo l’Italia”. Nuovo messaggio del gruppo di hacker filorussi Killnet: “30 maggio ore 05.00. Luogo d’incontro, Italia”, si legge sul loro profilo Telegram.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Erdogan: “Domani sentirò Putin e Zelensky”. Lo riporta la Tass. Il presidente turco ha reso noto che proverà a mettersi in contatto telefonico con entrambi.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. A Mariupol, i russi stanno accumulando cadaveri di ucraini uccisi in un supermercato: lo afferma su Telegram Petro Andriushenko, consigliere del sindaco, citato da Ukrinform.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. “Ue verso divieto import petrolio russo via mare”. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg, secondo la quale la commissione europea ha inviato una bozza di proposta rivista ai governi nazionali.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Il leader ceceno Kadyrov: “Severodonetsk sotto il nostro controllo”. Parla Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia: “La città è stata liberata, i residenti possono stare tranquilli. Non saranno più in pericolo. L’operazione è stata completata in tre ore, molto più rapidamente rispetto al piano iniziale di una settimana”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Zelensky: “Su armi aspetto buone notizie”. Così il presidente ucraino: “La nostra difesa dipende molto dai nostri partner, da quanto sono pronti ad aiutarci per difendere la libertà”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato all’emittente olandese Nieuwsuur spiegando di volere “colloqui diretti con Putin perché è solo lui che decide”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Durante la conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il numero uno russo Vladimir Putin ha detto che “la fornitura di armi all’Ucraina da parte dell’Occidente rischia di aggravare la crisi umanitaria e di creare un’ulteriore destabilizzazione”. Inoltre si è detto disposto a riprendere il dialogo con l’Ucraina, come riferito dall’agenzia Tass.

