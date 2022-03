Guerra, gli Usa dopo i negoziati in Turchia: “Mosca non sembra seria”. Putin a Macron: “I nazionalisti ucraini depongano le armi a Mariupol” [DIRETTA E VIDEO]

Trentaquattresimo giorno di guerra in Ucraina. Quella di oggi è una giornata molto importante per via del nuovo round di colloqui tra Mosca e Kiev ad Istanbul, in Turchia. Secondo un’indiscrezione del Financial Times la Russia, nei negoziati odierni, non chiederà più la “denazificazione” dell’Ucraina mentre Zelensky si era già detto pronto ad accettare lo status di neutralità. Intanto Biden torna ad attaccare Putin sui social: “È un dittatore”. E il presidente turco Erdogan, nell’aprire la giornata di negoziati, invita i contendenti a ‘fare la pace’: “Putin e Zelensky sono amici preziosi”.

AGGIORNAMENTO ORE 19:45. Telefonata Macron-Putin. Il Cremlino rende noto il contenuto della telefonata tra i due leader. Putin ha detto che i nazionalisti ucraini devono deporre le armi a Mariupol.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30. Usa scettici sui negoziati. Spiragli di pace? Gli Stati Uniti frenano e restano scettici. Il segretario di Stato Antony Blinken ha dischiarato che “la Russia non sembra seria nei colloqui con l’Ucraina. Un conto è quello che dice, un altro quello che fa”. Cautela anche da parte dell’Ue. Intanto Macron ha nuovamente sentito telefonicamente Vladimir Putin, mentre Biden ha parlato per oltre un’ora con i leader europei.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Mosca: “Colloqui costruttivi”. Apertura della Russia dopo i negoziati odierni. Ha parlato di “colloqui costruttivi” il capo negoziatore del Cremlino Vladimir Medinsky. Mosca, attraverso il ministero della Difesa, annuncia una riduzione “radicale” dell’attività militare nelle regioni ucraine di Kiev e Chernihiv. L’Ucraina, dal canto suo, fa sapere che non entrerà nella Nato, ma “la candidatura in Ue è irremovibile”. In merito alla situazione della Crimea e del Donbass, il capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak riferisce che per la prima il suo status sarebbe da decidere entro 15 anni, mentre per il secondo andrebbe discusso in un incontro diretto tra i presidenti Putin e Zelensky.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45. Chiusi i negoziati a Istanbul Chiusi a Istanbul i colloqui di pace tra Ucraina e Russia. Da Kiev arriva un’apertura sul tema della neutralità, ma con un sistema di garanzie adeguate. No a basi straniere nel paese, sì a un ruolo importante della Turchia nella garanzia degli impegni assunti.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Unione europea: “Non pagheremo gas russo in rubli” L’Unione europea gela Vladimir Putin: il leader russo dovrà accontentarsi di euro o dollari, se vorrà continuare a vendere il gas russo. “La nostra posizione è quella del G7 – assicura il portavoce della Commissione europea per l’Energia, Tim McPhie – I partner concordano sul chiedere alle compagnie di non accettare questa richiesta”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Chiuso il faccia a faccia tra i capi delegazione Si è chiuso il faccia a faccia tra i capi delegazione di Mosca e Kiev, il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky e il leader del partito ‘Servo del popolo’ (quello di Zelensky) Davyd Arakhamia. I negoziati di Istanbul proseguono in formato esteso, mentre il ministro degli Esteri ucraino Kuleba avverte i delegati: “Non mangiate, non bevete e non toccate le superfici”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Al via i negoziati a Istanbul Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto le delegazioni di Russia a Ucraina, che hanno iniziato a Istanbul il nuovo round di colloqui. Al tavolo c’è anche Roman Abramovich, seduto tra i funzionari turchi durante il discorso del leader di Ankara.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Forze russe respinte a Kryvvi Rih Soldati russi in ripiegamento anche sul fronte meridionale. Il Kyiv Independent, che cita Oleksandr Vilkul, capo dell’amministrazione statale regionale di Kryvyi Rih, città a 130 chilometri a sud-ovest di Dnipropetrovsk, scrive del progressivo arretramento delle forze di Mosca verso la regione di Mosca. I soldati di Putin sono stati respinti a 40-60 chilometri dal centro cittadino.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Delegazioni arrivate a Istanbul, oggi negoziati. Si tratta del primo faccia a faccia tra i rappresentanti di Russia e Ucraina a due settimane dall’ultima volta. “L’obiettivo minimo sarà quello dei corridoi umanitari, quello massimo un cessate il fuoco”, dice il ministro degli Esteri ucraino Kuleba.

AGGIORNAMENTO ORE 05:30. Il Cremlino: “Non abbiamo intenzione di usare armi nucleari”. Sono le parole del portavoce Dmitry Peskov. “Putin ha solo dichiarato con chiarezza che se qualcuno dovesse interferire lo punirà con tutti i mezzi necessari”, precisa Peskov. “Le parole di Biden? Allarmanti, sono un insulto personale”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Biden attacca Putin. Il presidente americano su Twitter rincara la dose e torna all’attacco del capo del Cremlino: “Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l’amore di un popolo per la libertà. La brutalità non distruggerà mai la volontà di essere liberi. L’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. “La Russia non chiederà più di ‘denazificare’ l’Ucraina”. Questo uno dei punti che sarà discusso nei negoziati di oggi, lo riferisce il Financial Times. Non compare più nemmeno il termine “smilitarizzazione” in riguardo all’operazione speciale delle truppe di Mosca, che sarebbe inoltre pronta a lasciare che Kiev aderisca all’Ue a patto che rimanga militarmente non allineata.

