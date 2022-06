Guerra, Di Maio: “Basta attacchi russi a media italiani”. Mosca: “Dialogo aperto con il Vaticano” [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 110esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Di Maio: “Basta attacchi russi a media italiani”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Non accettiamo lezioni di giornalismo da chi, nel proprio Paese, non permette ai cittadini di manifestare liberamente o ai giornalisti di parlare di guerra”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Mosca: “Dialogo aperto con Vaticano”. Lo ha riferito il ministro degli Esteri russo: “La dirigenza vaticana ha ripetutamente dichiarato la sua disponibilità a fornire ogni possibile assistenza per raggiungere la pace e porre fine alle ostilità in Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. L’ex premier russo: “Non riconosco più Putin”. Parla Mikhail Kasyanov all’Afp: “Conoscevo un Putin diverso, ma credo che un giorno la Russia tornerà su un percorso democratico. Se cade l’Ucraina rischieranno però i Paesi baltici”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Zelensky: “Kiev ha bisogno di sistemi di difesa missilistica moderni”. Così il presidente ucraino: “Dal 24 febbraio, 2.606 missili da crociera russi hanno colpito l’Ucraina. Queste sono vite che potrebbero essere salvate, queste sono tragedie che avrebbero potuto essere evitate se l’Ucraina fosse stata ascoltata”.