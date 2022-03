Guerra, colpito ospedale pediatrico a Mariupol. La Russia: “Vogliamo Crimea e riconoscimento Donbass”. Kiev resiste [DIRETTA E VIDEO]

Quattordicesimo giorno di guerra in Ucraina in seguito all’invasione russa. Mosca ha annunciato una nuova tregua temporanea per aprire i corridoi umanitari, ma intanto ha preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. L’Aiea però rivela che sono stati persi i contatti con il sistema di controllo a Chernobyl. Zelensky lancia l’allarme e chiede: “La guerra deve finire, sediamoci al tavolo delle trattative”. A breve quarto round di negoziati mentre domani il ministro degli Esteri russo Lavrov incontrerà quello ucraino Kuleba.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 Domani incontro ministri degli Esteri Ucraina-Russia Contatti tra il ministro degli Esteri ucraino, Kuleba, e il segretario di Stato Usa Blinken. “Siamo grati agli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di sanzioni dure contro la Russia. La pressione deve aumentare fino a quando la Russia non porrà fine alla sua aggressione brutale e ai barbari crimini di guerra contro gli ucraini”, il Tweet di Kuleba che domani ad Antalya avrà un incontro col suo omologo russo Sergey Lavrov.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 Mosca ammette cattura soldati di leva Smascherata un’altra bugia di Putin. Fino a due giorni fa il presidente russo aveva assicurato che in Ucraina non stavano combattendo (e non era previsto l’impiego) si riservisti o militari di leva. Oggi il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha ammesso che un certo numero di coscritti russi è stato catturato “nel corso di un’operazione in Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 Colpito ospedale pediatrico a Mariupol Un attacco aereo delle forze russe ha colpito e distrutto un ospedale pediatrico a Mariupol. Secondo le stime del governo ucraino, in città sarebbero 1.170 le vittime dei raid. Agghiacciante il messaggio su Telegram di Zelensky: “Mariupol. Attacco diretto delle truppe russe all’ospedale pediatrico. La gente, i bambini sono sotto le macerie. È atroce. Per quanto ancora il mondo sarà complice ignorando il terrore? Chiudete i cieli ora! Fermate gli omicidi! Ne avete il potere ma sembra che voi state perdendo umanità”. Intanto Ihor Zhovkva, consigliere di Zelensky per la politica estera, replica alle richieste della Russia: “Aperti a discutere della neutralità, non cederemo un centimetro del nostro territorio”.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 Orchestra suona inno nel centro di Kiev. Il sindaco: “Possiamo resistere due settimane” La Kyiv-Classic Symphony Orchestra ha eseguito l’inno nazionale in piazza Maidan, a Kiev, davanti a una piccola folla. Intonate pure alcune note dell’Inno alla gioia di Beethoven, simbolo dell’Unione europea. Il sindaco della capitale ucraina, l’ex gloria della boxe Vitali Klitschko, ha ribadito che “in caso di accerchiamento, Kiev può resistere da una a due settimane”.

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 Cremlino chiede Crimea e riconoscimento Donbass Commentando la disponibilità del presidente ucraino Zelensky a trattare, il portavoce del Crelmino Dmitry Peskov ha ribadito quelli che sono i diktat di Putin: “La Crimea deve essere riconosciuta come una regione russa e le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk come stati indipendenti”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45. La Russia: “Non vogliamo conquistare l’Ucraina”. Mosca assicura: “Non vogliamo conquistare l’Ucraina”. A sostenerlo, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: “La nostra operazione militare speciale è finalizzata a proteggere le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, non a rovesciare il governo dell’Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:15. La posizione della Cina. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian parla della situazione in Ucraina: “Le azioni della Nato, guidata dagli Stati Uniti, hanno portato al conflitto tra Ucraina e Russia”. Intanto Kiev e Mosca hanno raggiunto l’accordo: oggi corridoi aperti per tutto il giorno, così da consentire l’evacuazione dei civili.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. L’Aiea: “Persi contatti con il sistema di controllo a Chernobyl”. Così l’Agenzia Internazionale per l’energia atomica via un comunicato firmato dal presidente Rafael Grossi.

AGGIORNAMENTO ORE 06:45. Domani colloquio Lavrov-Kuleba. I ministri degli Esteri di Russia e Ucraina si incontreranno ad Antalya, in Turchia. Lo rivela la Tass.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Centrale di Zaporizhzhia in mano alle truppe russe. Lo annuncia la Guardia nazionale russa citata da Interfax: circa 240 persone a guardia avrebbero deposto le armi. Il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko ha inoltre denunciato le “torture” subite dal personale dell’impianto nucleare.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. PARLA ZELENSKY. “La guerra in Ucraina deve finire, 52 bambini sono morti da inizio conflitto. Dobbiamo sederci al tavolo delle trattative – ha detto il presidente ucraino -. Ci sarà un nuovo piano Marshall per l’Ucraina, l’Occidente ci supporterà nella nostra ricostruzione”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Di Maio: “Non vogliamo terza guerra mondiale”. Il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha parlato del conflitto: “La soluzione può essere solo diplomatica”.

