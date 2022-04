Guerra, Italia espelle trenta diplomatici russi. Colpito ospedale pediatrico a Mykolaiv, altri orrori a Borodyanka [DIRETTA E VIDEO]

Quarantunesimo giorno dall’inizio della guerra in Ucraina. Le atrocità di Bucha tengono ancora banco. Il sindaco: “I civili qui sono stati uccisi per divertimento, come in un safari”. Intanto la Russia promette di avere le prove della propria innocenza su quanto accaduto a Bucha e Zelensky parlerà al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Kiev accusa Mosca di aver colpito un ospedale pediatrico a Mykolaiv. Gli USA: “La nuova offensiva potrebbe durare due mesi circa”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Di Maio: “Italia ha espulso diplomatici russi” Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato l’espulsione dall’Italia di trenta diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale: “Sono persone non grate”, ha comunicato il titolare del dicastero all’ambasciatore Sergej Razov. “La misura, assunta in accordo con altri partner europei e atlantici, si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale e nel contesto della situazione attuale di crisi, conseguente all’ingiustificata aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa”, le parole di Di Maio.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Zelensky: “A Borodyanka forse più vittime che a Bucha. Non incontrerò Putin” Il presidente ucraino parlerà oggi alle 16, ora italiana al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Nella notte ha diffuso un messagio: “I risultati di un’indagine, la più completa e trasparente possibile, sui crimini russi in Ucraina saranno resi noti e spiegati all’intera comunità internazionale. Ci sono informazioni che a Borodyanka e in alcune altre città ucraine liberate il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere anche più alto delle 300 di Bucha”. Poi Zelensky ha aggiunto: “Possibile che non ci sarà alcun incontro con Putin”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. Bucha, il sindaco: “Civili uccisi per divertimento, come ad un safari”. Così Anatoly Fedoruk, primo cittadino: “L’esercito russo non è riuscito nell’operazione militare ed ha quindi organizzato un safari sui civili, sparando a tutto ciò che si muoveva. Bucha è la vendetta dei russi alla resistenza ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Colpito ospedale pediatrico a Mykolaiv. E’ la denuncia dello stato maggiore ucraino nel bollettino di guerra odierno. Ci sarebbero morti e feriti, bambini compresi. Sirene d’allarme in tutta l’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Zelensky: “Parlerò al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, russi cercheranno di nascondere le tracce dei loro crimini”. Il presidente ucraino: “Siamo interessati all’indagine più completa e trasparente, i cui risultati saranno spiegati all’intera comunità internazionale. I russi stanno già preparando una campagna di falsità per nascondere la loro colpa nei massacri di civili”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Mosca: “Mostreremo all’ONU le prove della nostra innocenza”. Parla l’ambasciatore russo all’ONU, Vassily Nebenzia: “Quello che è stato raccontato non è quello che è successo e abbiamo prove che lo dimostrano”.