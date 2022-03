Sesto giorno di combattimenti tra Russia e Ucraina. Nella notte ancora esplosioni a Kiev, ma il sindaco è sicuro: “Possiamo resistere ancora a lungo”. Ieri è stata la giornata dei negoziati in Bielorussia: Putin ha poi sentito telefonicamente Macron impegnandosi a “sospendere attacchi su civili e abitazioni”. Il presidente russo avrebbe posto come condizione per interrompere il conflitto quella della “neutralità dell’Ucraina”. Intanto Ue e Nato ribadiscono: “Mosca ritiri truppe immediatamente”.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 La Cina deplora il conflitto Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante una telefonata al suo omologo ucraino Dmytro Kuleba ha ribadito che “la Cina deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili”. Secondo il titolare del dicastero di Pechino la Cina “è aperta, trasparente e coerente. Abbiamo sempre sostenuto il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi. In risposta all’attuale crisi, la Cina invita Ucraina e Russia a trovare una soluzione al problema attraverso i negoziati e sostiene tutti gli sforzi internazionali costruttivi che portino a una soluzione politica”. Colpita dai missili russi, nel frattempo, la torre della tv ucraina a Kiev.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 Von der Leyen: “Costi per la nostra economia, europei capiranno” Ursula von der Leyen, intervenuta al Parlamento Europeo, ha ribadito: “Per l’Europa questo è il momento della verità. Quello in corso è uno scontro tra lo stato di diritto e lo stato delle armi, tra democrazie e autocrazie, tra un ordine basato su regole e un mondo di nuda aggressione. Sanzioni Ue avranno un costo per la nostra economia, credo che gli europei capiscano che dobbiamo opporci a questa aggressione. Tendiamo la mano ai russi che si stanno opponendo alla guerra”. Intanto la Tass informa che l’esercito russo ha invitato tutti i cittadini della regione di Kiev che abitano vicino a ripetitori a lasciare le loro case.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Zelensky al Parlamento Ue: “Non abbandonateci”. “Stiamo vivendo una tragedia immane. Migliaia di persone sono state uccise, ci bombardano: stiamo pagando la nostra libertà a un prezzo troppo alto”. Sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al Parlamento europeo. Quindi l’appello: “Non abbandonateci, dimostrate di essere dalla nostra parte”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Lavrov e l’atomica. In un videomessaggio il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov ha dichiarato che “il regime di Kiev è una minaccia alla sicurezza internazionale, in quanto cospira per sviluppare il suo arsenale atomico”. Nel frattempo la Nato ha confermato che “ non invierà truppe in Ucraina o aerei nel suo spazio aereo” perché sarebbe “un’interferenza”.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30. Assalto a Kiev con un maxi-convoglio e nuovo attacco a Kharkiv. Mentre ci sono speranze di raggiungere un accordo con i negoziati, la Russia non smette di attaccare. Anzi, da Kiev fanno sapere che Mosca ha addirittura intensificato gli attacchi. Un maxiconvoglio di mezzi militari russi lungo oltre 60 chilometri sta raggiungendo la capitale dell’Ucraina, dove suonano ancora le sirene. Ed è scattato un nuovo attacco a Kharkiv, dove è stata avvertita una forte esplosione. Stamattina la conferma: un missile è stato lanciato contro la sede del governo regionale. Secondo il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, la Russia intende “scatenare il panico di massa. Ma l’Ucraina sta combattendo con dignità”. La Gran Bretagna dura su Putin: “I crimini di guerra saranno puniti”.

AGGIORNAMENTO ORE 06:45. Attacco a base militare a Okhtyrka, oltre 70 soldati ucraini uccisi. Lo riferisce il sito del Guardian, che riporta le parole del governatore della regione che si trova tra Kiev e Kharkiv.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Kiev, esplosioni avvertite per tutta la notte. Lo ha rivelato il sindaco Vitali Klitschko, che però ha aggiunto: “Possiamo resistere ancora a lungo”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Mezzi militari russi verso Kiev. Le immagini satellitari di Maxar Technologies, come riportato da Cnn, parlano di una colonna di circa 60 km di veicoli russi diretti verso la capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 00:50. Ue e Nato chiedono il ritiro immediato delle truppe alla Russia. Così il presidente della Commissione Ursula von der Leyen: “Continueremo a stare al fianco dell’Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30. Raid aereo a Kiev poco dopo la fine dei negoziati. A riferirlo Ihor Sapozhko, sindaco di una città a circa 30 km dalla capitale: diversi civili sarebbero stati coinvolti nell’attacco a Brovary.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00. Kiev: “Chiesto ritiro completo delle truppe russe”. Così Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino: “Abbiamo di fronte una battaglia decisiva, l’esercito è pronto”

