Guerra, bombe su centro commerciale a Kremenchuk: ci sono morti e feriti. USA inviano missili a medio e lungo raggio a Kiev

Siamo giunti al 124esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Attacco a centro commerciale di Kremenchuk: ci sono vittime. Drammatico bombardamento in un centro commerciale a Kremenchuk, in Ucraina. All’interno dell’edificio nella regione di Poltava ci sarebbero stati migliaia di civili, diversi dei quali uccisi. Lo denuncia il governatore: “Si tratta di un nuovo crimine di guerra contro l’umanità, un atto cinico di terrore contro la popolazione civile”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. Putin parteciperà al G20 in Indonesia. Il presidente russo farà parte del summit che si terrà nel mese di novembre. Lo ha annunciato il consigliere russo Yuri Ushakov.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Zelensky: “Fare di tutto per finire guerra entro fine anno”. Il presidente ucraino ha parlato ai leader del G7: “Dobbiamo fare tutto il possibile per cercare di porre fine a questa guerra entro la fine dell’anno”.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. “Bielorussia invia 20 vagoni di munizioni alla Russia”. Lo rivela lo Stato Maggiore Generale delle Forze armate ucraine.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Russia in default sul debito estero. Lo riporta Bloomberg: Mosca è entrata per la prima volta dal 1918 in default sul debito in valuta estera.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Zelensky alla Bielorussia: “Non fatevi trascinare nella guerra”. Il presidente ucraino ha inviato un messaggio ai cittadini e alle autorità bielorusse: “Siete coinvolti nella guerra, il Cremlino ha già deciso tutto per voi. Ma voi non siete schiavi né carne da cannone, non dovete morire. Non permettete a nessuno di decidere per voi”.