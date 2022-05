Guerra, bombe a Severodonetsk: quattro civili uccisi. E “russi preparano nuova offensiva su Zaporizhzhia” [DIRETTA E VIDEO]

Nel 90esimo giorno del conflitto in Ucraina, la situazione del Donbass rischia di precipitare. Si teme una vera e propria escalation in tutta la regione con Severodonetsk che sembra avviarsi a diventare una nuova Mariupol. Blindato il fronte meridionale con la presa dell’acciaieria Azovstal, la Russia, infatti, ha lanciato un nuovo assalto in forze in tutta la regione con l’obiettivo particolare di assumere il controllo dell’oblast di Lugansk. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Commissione Ue valuta di destinare all’Ucraina i beni russi congelati. Secondo Valdis Dombrovskis, vice presidente della Commissione europea, i beni russi congelati potrebbero finanziare la ricostruzione dell’Ucraina. “Abbiamo una task force al lavoro proprio per identificare e congelare i beni delle persone russe sanzionate e se ci sono le basi legali, che dipendono dalle leggi dello Stato in cui sono conservati i beni in questione, si potrebbe procedere con la confisca per metterli a disposizione dell’Ucraina“, ha assicurato Dombrovskis.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Bombe a Severodonetsk, quattro civili uccisi. Lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai. Numerose le abitazioni danneggiate e ci sarebbero altre persone ferite.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Kiev: “Russi preparano nuova offensiva su Zaporizhzhia”. Lo comunica lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00. Zelensky: “Sanzioni massime alla Russia”. E’ l’invito del presidente ucraino: “Serve un embargo completo sul petrolio, serve che tutte le banche russe siano escluse dai sistemi globali e che non ci sia nessun commercio con la Russia”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Oltre 150 corpi trovati sotto le macerie a Kharkiv. Secondo il Kyiv Independent, il servizio di emergenza statale ucraino ha trovato oltre 150 corpi sotto le macerie nella città di Kharkiv (est) dall’inizio dell’invasione russa. Finora 98 persone sono state tratte in salvo.

