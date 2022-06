Guerra, bombardamenti a Kharkiv. Attacco a Kiev, GB: “Vogliono fermare forniture armi dell’Occidente” [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 103esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. GB: “Attacco russo a Kiev? Per fermare forniture armi dell’Occidente”. L’intelligence britannica si è espressa nel suo aggiornamento quotidiano riguardo il lancio di missili russi verso la Capitale ucraina: “E’ stato probabilmente un tentativo di interrompere le forniture di armi occidentali all’Ucraina in prima linea”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Lavrov, annullato viaggio in Serbia. Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno infatti vietato il transito nel loro spazio aereo per il volo dell’esponente del Cremlino.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Bombardamenti a Kharkiv. Nuovo attacco russo alle aree residenziali di Kharkiv: lo comunica il capo dell’amministrazione statale regionale, Oleh Synegubov. “Restate nei rifugi e non ignorate gli allarmi”, è il messaggio arrivato alla popolazione.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Zelensky: “Libereremo le città occupate”. Così il presidente ucraino: “Non abbiamo dubbi che libereremo tutte le città temporaneamente occupate. Accadrà sicuramente”