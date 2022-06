Guerra, Blinken: “La Russia ha già perso”. Missili contro il nord e l’ovest dell’Ucraina [LA DIRETTA]

Siamo giunti al 122esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00. Missili russi contro il nord e l’ovest dell’Ucraina. Sei missili lanciati dal Mar Nero hanno colpito obiettivi militari nell’oblast di Leopoli. Due sono stati abbattuti, altri quattro hanno centrato infrastrutture nel distretto di Yavoriv. Quattro i feriti, come dichiarato dal governatore Maxim Kozytskyi. Altri trenta missili sono stati lanciati a Zhytomyr. Sotto attacco pure la cittadina di Desna.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Migliaia in piazza a Tbilisi per Georgia in Europa. Migliaia i partecipanti in Georgia alla manifestazione a favore dell’ingresso della Georgia nell’Unione europea. Follia riunita davanti al palazzo del Parlamento per protestare contro le autorità, ritenute responsabili del no di Bruxelles alla candidatura, a differenza di Ucraina e Moldavia.

AGGIORNAMENTO ORE 04:00. Zelensky e la candidatura dell’Ucraina all’Ue. Il presidente ucraino nel suo videomessaggio notturno parla della candidatura Ue dell’Ucraina: “Non è caduta dal cielo, abbiamo sopportato e fatto molto. Non sottovalutiamo il significato di questo passaggio. Siamo orgogliosi di noi stessi. Abbiamo respinto i russi e vinceremo. Quando rispettiamo noi stessi saremo rispettati dagli altri”.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00. Blinken: “La Russia ha già perso”. Secondo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, “la Russia ha già perso. L’obiettivo di Putin era eliminare l’Ucraina: ha fallito. Un’Ucraina indipendente e sovrana durerà molto più a lungo di Putin. Le piccole conquiste della Russia sono state tutt’altro che decisive e hanno avuto un costo straordinariamente alto”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Il G7: “Russia responsabile dell’aggravamento della crisi alimentare”. I ministri degli Esteri dei Paesi del G7 e l’Alto rappresentante dell’Unione europea hanno incolpato la Russia per l’aggravarsi della crisi alimentare globale che ha fatto seguito al conflitto in Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Putin: “Kiev ostacola accordo per export del grano”. Così il presidente russo: “La Russia ha un’intesa con l’Onu in merito, ma l’Ucraina non mostra disponibilità. L’Occidente sta alimentando un’isteria di massa in metito alle esportazioni di grano. Mosca è pronta a rispettare i suoi obblighi su energia e fertilizzanti”.