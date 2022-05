Guerra, Biden “pronto ad inviare armi più potenti” all’Ucraina. Lavrov: “Piani Nato per dominare il mondo falliranno” [DIRETTA E VIDEO]

Siamo al 93esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. Biden “pronto ad inviare armi più potenti”. Lo riferisce la Cnn secondo quanto riportato da fonti dell’amministrazione. Già la prossima settimana il presidente americano potrebbe fornire all’Ucraina missili a lungo raggio, quelli da tempo richiesti da Zelensky.

AGGIORNAMENTO ORE 07:00. Zelensky: “Russi stanno commettendo genocidio nel Donbass”. Così il presidente ucraino nel suo discorso video quotidiano: “Mosca sta praticando la deportazione e l’uccisione in massa di civili nel Donbass. Tutto questo è un’evidente politica di genocidio”.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Lavrov: “Tentativi Nato di dominare il mondo falliranno”. Così il ministro degli Esteri russo: “Stanno pianificando di trasformare questa ‘unione difensiva’ in un’alleanza che cerca il dominio militare nel mondo”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Il premier Mario Draghi ha sentito telefonicamente il presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino fa sapere che la Russia intende garantire una fornitura ininterrotta di gas all’Italia e che, in cambio della revoca delle sanzioni, è pronta a dare il proprio contributo per superare la crisi alimentare. In una nota Palazzo Chigi riferisce che “il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo”.

