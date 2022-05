Guerra, autorità di Kherson chiedono annessione alla Russia. Kiev: “Ripreso il controllo di 1.200 chilometri di frontiera” [DIRETTA e VIDEO]

La guerra in Ucraina arriva al 77esimo giorno. Nella tarda serata di ieri (ora italiana) il premier Draghi ha incontrato il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca. Dura la minaccia di Lukashenko: “Possiamo creare danni intollerabili ai nemici”. E la Bielorussia schiera le forze speciali al confine.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30. Ripreso il controllo di oltre 1.200 chilometri di frontiera nella regioni di Kiev, Sumy e Chernihiv: lo annuncia il direttore del Dipartimento per la protezione delle frontiere di Stato, Leonid Baran.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00. Le autorità filorusse della regione di Kherson chiedono l’annessione alla Russia. Ad annunciarlo, il vice capo dell’amministrazione militare-civile regionale Kirill Stremousov. E il Cremlino? Secondo il portavoce Dmitri Peskov, “i residenti della regione di Kherson devono decidere da soli, come gli abitanti della Crimea”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Parla il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov: “La Russia non vuole una guerra in Europa – dice -. La nostra operazione militare con il raggiungimento di tutti i suoi obiettivi obbligherà l’Occidente a smettere di spingere per un cosiddetto ordine mondiale unipolare dominato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati”. Intanto le milizie filo-russe riferiscono che nell’acciaieria di Azovstal non ci sono più civili: “Abbiamo le mani libere”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30. Questa mattina Papa Francesco ha incontrato le mogli di due ufficiali del Battaglione Azov. “Speriamo che questo incontro ci dia una possibilità di salvare i nostri mariti che sono nell’acciaieria Azovstal a Mariupol” hanno detto le due mogli.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Si registrano bombardamenti continui da parte della Russia su Chernikiv e Sumy. Colpita una scuola per bambini disabili in Lugansk.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Dagli Stati Uniti nuovi aiuti militari, economici e umanitari per 40 miliardi di dollare. Ad approvarli la Camera Usa con 368 voti e 57 contro.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Biden: “Ue più forte è nell’interesse degli USA”. Il presidente americano nell’incontro con Draghi: “La cooperazione dell’Italia è fondamentale, abbiamo una lunga storia di legami condivisi. Vuole unire Nato e Ue, cosa che è apprezzo e in cui è riuscito”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. IL VIDEO DELL’INCONTRO DRAGHI-BIDEN ALLA CASA BIANCA. Il premier italiano ha sottolineato quanto sia necessario “utilizzare ogni canale per la pace e per negoziati credibili”, aggiungendo che “se Putin pensava di dividerci ha fallito”. Biden, dal canto suo, ha detto di aver “apprezzato lo sforzo di Draghi per unire Nato e Ue”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Lukashenko: “Possiamo creare danni intollerabili ai nemici”. E’ la minaccia del presidente bielorusso, che ha già schierato le forze speciali ai confini con l’Ucraina vista la “minaccia crescente” della Nato e dei suoi alleati.

