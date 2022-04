Guerra, assedio delle truppe russe a Odessa. Polonia: “Pronti a ospitare armi nucleari americane qualora servisse” [DIRETTA E VIDEO]

Trentanovesimo giorno di guerra in Ucraina. Dopo che il ministero della Difesa ucraino aveva annunciato la ripresa del “controllo dell’intera regione di Kiev“, è stata una notte di duri combattimenti a Odessa, città sotto assedio. Zelensky ripete: “I russi vogliono il Donbass e il sud del Paese”. Intanto gli Stati baltici bloccano importazioni di gas dalla Russia. Mosca apre un corridoio umanitario da Mariupol.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30. “I russi usano stupro come arma”. E’ l’accusa di Melinda Simmons, ambasciatrice britannica in Ucraina: “Ci sono prove sufficienti per parlare di azioni deliberate e approvate dai militari, non di singoli crimini. Le donne sono state violentate davanti ai loro figli, ragazze davanti alle loro famiglie, come atto deliberato di riduzione in schiavitù”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30. Von der Leyen: “Si indaghi sui crimini di guerra”. Così il presidente della Commissione europea: “Sono inorridita dalle notizie di orrori indicibili nelle aree da cui la Russia si sta ritirando. Gli autori saranno ritenuti responsabili”.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Distrutta raffineria a Kremenchuk. Lo riferisce il Kyiv Independent: Mosca continua a prendere di mira i depositi di petrolio del paese, attaccanti con missili. Intanto Kiev si esprime sul massacro di Bucha: “E’ un genocidio deliberato, mirano a eliminare il maggior numero di ucraini. Dobbiamo fermarli e cacciarli via”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. UE: “Lavoriamo a nuove sanzioni contro la Russia”. Queste le parole di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo: “Siamo scioccati dalle atrocità commesse dai russi nella regione di Kiev, ora liberata. L’UE sta assistendo gli ucraini e le Ong nel raccogliere prove da portare nelle corti internazionali”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30. Polonia: “Aperti al dispiegamento di armi nucleari statunitensi sul nostro territorio qualora servisse”. Così Jaroslav Kaczynski, vice primo ministro polacco: “Rafforzerebbe in modo significativo la deterrenza su Mosca. Potrebbe esserci presto una discussione su questo”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Zelensky: “Alleati non ci hanno fornito sistemi antimissili”. Questo lo sfogo del presidente ucraino: “L’Occidente non ci ha fornito aerei né sistemi per contrastare i missili russi. Ogni bomba sganciata sulla nostra gente e sui nostri bambini aggiunge vernice nera alla storia che descriverà tutti coloro da cui sono dipese le decisioni”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Zelensky: “Russi vogliono Donbass e sud dell’Ucraina”. Così il presidente ucraino: “Siamo consapevoli che il nemico può aumentare la pressione a est, ma vogliamo proteggere noi e la nostra libertà, la nostra terra e la nostra gente”. Lo riporta il Guardian.

AGGIORNAMENTO ORE 06:30. Odessa sotto attacco. A partire dalle 5 (ore italiane) forti bombardamenti sono stati avvertiti nel centro e in direzione a nord della città, dove sono esplosi diversi missili. Suonano sirene di allarme antiaereo e sono visibili bagliori di incendi.

AGGIORNAMENTO ORE 02:00. Stati baltici bloccano importazioni gas dalla Russia. Ad optare per lo stop, in vigore dal 1° aprile, sono Lettonia, Lituania ed Estonia, che sono ora serviti da riserve di gas immagazzinate sottoterra in Lettonia.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Mosca aprirà corridoio umanitario da Mariupol e garantirà il cessate il fuoco per l’evacuazione degli stranieri. Lo ha comunicato il ministero della Difesa russo, come riferisce la Tass.